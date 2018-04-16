Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt được nghi phạm sát hại dã man bé trai 8 tuổi ở Vĩnh Phúc vào tối 14/4.

Liên quan đến vụ việc bé Vũ Hoàng A. (8 tuổi, ngụ xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) bị sát hại dã man tại nhà riêng vào tối 14/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã bắt được nghi phạm và đang tiến hành lấy lời khai.

Do vụ việc vẫn đang tiến hành điều tra nên cơ quan công an chưa thể cung cấp thông tin về nghi phạm cũng như nguyên nhân, động cơ vụ án.

Hiện trường nơi bé trai 8 tuổi bị sát hại - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin, khoảng 20 giờ ngày 14/4, chị Thu (29 tuổi) để ba đứa con nhỏ ở nhà rồi ra tiệm tạp hóa gần đó mua mì gói. Khi quay lại, chị bàng hoàng phát hiện con trai lớn là bé Vũ Hoàng A. nằm bất động trên nền nhà, người bê bết máu, trên gáy có một vết chém.

Người mẹ vội chạy đi hô hoán hàng xóm rồi đưa cháu bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé trai đã tử vong sau đó vì vết thương quá nặng.

Kể từ khi xảy ra sự việc, mẹ cháu bé đổ bệnh chỉ nằm một chỗ. Ngay cả khi đưa con đi hỏa táng chị cũng không thể tham gia - Ảnh: Internet

Nói về nguyên nhân vụ án mạng, ông Nguyễn Văn Điền - Chủ tịch UBND xã Đạo Tú cho biết, trước khi bé A. bị sát hại khoảng 1 ngày, bố cháu bé và một số đối tượng xảy ra tranh chấp đất đai. Vì làm trong lĩnh vực này nên anh C. có nhiều mối quan hệ không đơn giản.

Ông Vũ Xuân Dụng (cụ nội cháu bé) quả quyết, cái chết của A. là do liên quan đến công việc làm ăn của bố cháu. Gia đình rất mong cơ quan chức năng nghiêm trị kẻ thủ ác để vong hồn cháu ông nơi chín suối được siêu thoát.

Chị Thu (mẹ A.) bị sốc nặng trước cái chết của con trai. Chính chị cũng cho rằng đối tượng gây án do thù hằn chồng chị nhưng không làm gì được nên mới ra tay với con mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra, làm rõ.

Vụ bé trai 8 tuổi bị chém chết ở Vĩnh Phúc: Nghi thù bố, trút giận lên con Gia đình cho rằng, cái chết của bé trai 8 tuổi liên quan đến công việc và những mối quan hệ phức tạp của bố cháu bé.

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