Gia đình cho rằng, cái chết của bé trai 8 tuổi liên quan đến công việc và những mối quan hệ phức tạp của bố cháu bé.

Liên quan đến vụ việc bé Vũ Hoàng A. (8 tuổi, ngụ xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) bị sát hại dã man tại nhà riêng vào tối 14/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án mạng. Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Internet Nói về nguyên nhân vụ án mạng, ông Nguyễn Văn Điền - Chủ tịch UBND xã Đạo Tú cho biết, giữa anh C. (bố cháu A.) và một số đối tượng trên địa bàn xã xảy ra tranh chấp đất đai trước khi cháu bé bị sát hại khoảng 1 ngày. Vì làm việc liên quan đến lĩnh vực này nên anh C. cũng có không ít mối quan hệ phức tạp bên ngoài.

Ông Vũ Xuân Dụng (cụ nội cháu bé) cho rằng, cái chết của A. là do liên quan đến công việc làm ăn của bố cháu. Gia đình rất mong cơ quan chức năng sớm bắt được kẻ thủ ác để trừng trị trước pháp luật. Chị Thu (mẹ A.) bị sốc nặng trước cái chết của con trai. Chính chị cũng cho rằng đối tượng gây án do thù hằn chồng chị nhưng không làm gì được nên mới ra tay với con mình.

Kể từ khi sự việc đau lòng xảy ra, chị Thu đau buồn đến lịm người, chỉ nằm một chỗ, ngay cả khi đưa con đi hỏa táng chị cũng không thể tham gia - Ảnh: Internet Ngôi nhà đang xây dựng dở dang của gia đình chị Thu - Ảnh: Internet Như đã đưa tin, khoảng 20 giờ ngày 14/4, chị Thu để ba đứa con nhỏ ở nhà rồi ra tiệm tạp hóa gần đó mua mì gói. Khi quay lại, chị bàng hoàng phát hiện con trai lớn là bé Vũ Hoàng A. nằm bất động trên nền nhà, người bê bết máu, trên gáy có một vết chém. Người mẹ vội chạy đi hô hoán hàng xóm rồi đưa cháu bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé trai đã tử vong sau đó vì vết thương quá nặng. Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra, làm rõ.

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