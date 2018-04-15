Lời kể đau thương của người mẹ có con trai 8 tuổi bị chém chết: Ra ngoài mua gói mì tôm, về nhà thấy con bê bết máu

Tin nóng 15/04/2018 11:45

Từ khi con trai 8 tuổi bị kẻ xấu chém tử vong, chị Thu chỉ có thể nằm bất động dưới nền nhà. Ngay cả khi gia đình đưa con đi hỏa táng chị cũng không thể tham gia.

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1988, ngụ xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), vào khoảng 20 giờ đêm qua chồng chị ra ngoài có việc, chị để 3 đứa con trai ở nhà đi ra tiệm tạp hóa gần đó mua mì gói. Vài phút sau quay lại, chị bàng hoàng phát hiện bé V.H.A (con trai lớn của chị, sinh năm 2010) nằm bất động trên sàn nhà, người chảy đầy máu.

Lời kể đau thương của người mẹ có con trai 8 tuổi bị chém chết: Ra ngoài mua gói mì tôm, về nhà thấy con bê bết máu - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet

Mặc dù chị Thu đã hô hoán nhờ mọi người đưa con mình đi cấp cứu nhưng vì mất máu quá nhiều, nạn nhân tử vong ngay trên đường đến bệnh viện. Kể từ khi sự việc đau lòng xảy ra, chị Thu đau buồn đến lịm người, chỉ nằm một chỗ, ngay cả khi đưa con đi hỏa táng chị cũng không thể tham gia.

Nhắc tới đứa con trai xấu số, chị Thu không cầm được nước mắt: “Con tôi bình thường rất ngoan hiền, nghe lời bố mẹ. Chồng tôi mấy năm nay cố gắng làm ăn để xây cho vợ con ngôi nhà mới khang trang đón Tết. Vậy mà con tôi chưa kịp được ở trong căn nhà ấy đã mãi ra đi”.

Lời kể đau thương của người mẹ có con trai 8 tuổi bị chém chết: Ra ngoài mua gói mì tôm, về nhà thấy con bê bết máu - Ảnh 2
Kể từ khi con trai bị sát hại, chị Thu chỉ nằm im một chỗ - Ảnh: Internet

Niềm mong mỏi lớn nhất lúc này của người mẹ tội nghiệp là các cơ quan chức năng sẽ sớm tìm ra hung thủ, trừng trị thích đáng.

Trước thông tin bé A. bị sát hại dã man ngay tại nhà, người nhà vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót. Ngay từ sáng sớm hôm nay, rất nhiều hàng xóm, họ hàng đã đến chia buồn, động viên gia đình.

Lời kể đau thương của người mẹ có con trai 8 tuổi bị chém chết: Ra ngoài mua gói mì tôm, về nhà thấy con bê bết máu - Ảnh 3
Bàn thờ tạm của đứa trẻ xấu số - Ảnh: Internet

Ai cũng căm phẫn trước hành vi nhẫn tâm của hung thủ, “đứa bé còn nhỏ có tội tình gì đâu mà sát hại cháu như thế”, một người hàng xóm bức xúc.

Chứng kiến cảnh tượng ông Vũ Xuân Dụng (cụ nội bé A.) lặng lẽ ngồi bên cạnh bàn thờ đứa chắt nội tội nghiệp, ai nấy đều không cầm được nước mắt. Theo chia sẻ của ông Dụng với các cơ quan truyền thông, bé A. bị chém hai nhát vào người, hung thủ đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị truy bắt.

 Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Nóng: Bé trai 8 tuổi bị kẻ lạ mặt dùng dao chém chết khi một mình trông em tại nhà

Trong lúc ba mẹ ra ngoài có việc, bé trai 8 tuổi bị một kẻ lạ mặt xông vào nhà dùng dao chém tử vong.

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