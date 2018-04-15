Nóng: Bé trai 8 tuổi bị kẻ lạ mặt dùng dao chém chết khi một mình trông em tại nhà

Tin nóng 15/04/2018 08:32

Trong lúc ba mẹ ra ngoài có việc, bé trai 8 tuổi bị một kẻ lạ mặt xông vào nhà dùng dao chém tử vong.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 20 giờ hôm qua (14/4), một bé trai 8 tuổi (ngụ xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) bị người lạ xông vào nhà dùng dao chém vào gáy. Dù được người nhà nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vì mất quá nhiều máu.

Nóng: Bé trai 8 tuổi bị kẻ lạ mặt dùng dao chém chết khi một mình trông em tại nhà - Ảnh 1
Bé trai 8 tuổi bị chém tử vong tại nhà khiến dư luận rúng động - Ảnh minh họa: Internet

Lúc xảy ra sự việc, ba mẹ của bé đều ra ngoài có việc, trong nhà chỉ có nạn nhân và hai em.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Trao đổi với các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Văn Điền, Chủ tịch UBND xã Đạo Tú xác nhận tại địa bàn có xảy ra sự việc trên. Ông còn cho biết thêm, trong thời gian gần đây ba của nạn nhân có xảy ra tranh chấp đất với một số người ở địa phương.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến vụ việc.

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