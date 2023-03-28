Nóng: Bộ Công an thông tin mới về vụ án liên quan ca sĩ Vy Oanh và bà Phương Hằng

Tin nóng 28/03/2023 17:51

Theo đại diện C01, vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng xảy ra ở nhiều địa phương nên vụ việc diễn ra ở địa bàn nào thì địa bàn đó có trách nhiệm giải quyết.

Theo thông tin từ VTC News, liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và các cá nhân liên quan, tại cuộc họp báo Bộ Công an chiều 28/3, Đại tá Trương Thọ Toàn, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cho biết quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an và công an các địa phương là tiếp nhận tất cả nguồn tin tố giác tội phạm một cách thận trọng. Việc xác minh xử lý phải qua nhiều công đoạn, áp dụng nhiều biện pháp.

Theo ông Toàn, vụ án liên quan bà Phương Hằng có nhiều hành vi, diễn ra trong nhiều năm, liên quan nhiều người và trải dài ở nhiều địa bàn. Vì vậy, công tác xác minh cần nhiều thời gian. Đó là lý do nhiều cơ quan cùng giải quyết vụ việc trên cơ sở đảm bảo yêu cầu của quy định pháp luật.

Nóng: Bộ Công an thông tin mới về vụ án liên quan ca sĩ Vy Oanh và bà Phương Hằng - Ảnh 1
Đại tá Trương Thọ Toàn. Ảnh VTC News

Ở diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án này, theo VOV công an TP.HCM đang giải quyết đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai của Nguyễn Phương Hằng) tố giác ca sĩ Vy Oanh về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Nguyễn Phương Hằng.

Cơ quan điều tra mới đây đã triệu tập nữ ca sĩ đến làm việc nhưng bà Vy Oanh có đơn khiếu nại vì cho rằng chỉ Nguyễn Phương Hằng mới có quyền tố giác nếu cảm thấy bản thân bị xâm phạm quyền và lợi ích.

Nóng: Bộ Công an thông tin mới về vụ án liên quan ca sĩ Vy Oanh và bà Phương Hằng - Ảnh 2

Ảnh: Internet

Trước đó, Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Phía Vy Oanh lên tiếng về hình ảnh xuất hiện tại cơ quan công an sau khi nhận giấy triệu tập?

Phía Vy Oanh lên tiếng về hình ảnh xuất hiện tại cơ quan công an sau khi nhận giấy triệu tập?

Sáng 28/3, trên mạng xã hội lan truyền tấm ảnh được cho là Vy Oanh đã đến đồn công an theo giấy triệu tập.

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