Tại lễ tang, nhiều người chứng kiến cũng đẫm nước mắt với những nỗi đau tột cùng, hình ảnh bi thương khó diễn tả nên lời. Cái chết bất ngờ của chị T. đã khiến cho cả người thân lẫn hàng xóm chưa hết bàng hoàng.

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị nhân tình đánh chết trong khách sạn ở Cà Mau, theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng sớm 12/11, gia đình và người thân tổ chức lễ di quan và an táng thi thể chị N.T.T (40 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) tại phần đất của Nhà thờ Giáo xứ Kinh Ba thuộc ấp Tân Thành Mới (xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân).

“Lúc đó, tôi vội chạy lên bệnh viện nhưng cũng nghĩ rằng cùng quá chỉ bể đầu đưa vào bệnh viện băng bó vết thương chứ không nghỉ chị lại bị nặng đến mức như vậy. Khi đến nơi, tôi thật sự sốc khi trên người chị tôi chi chít vết thương và đang hôn mê sâu” - chị Chín nói.

Chị Vũ Thị Chín (36 tuổi, em dâu chị T.) cho hay, chị đang ở nhà thì nghe tin người con trai của ông Nguyễn Văn Xuân (56 tuổi – nghi can trong vụ đánh chị T. tử vong) gọi điện thoại thông báo cho người nhà nói rằng chị T bị đánh đang nằm trong bệnh viện, nhưng không nói rõ tình trạng nặng hay nhẹ.

Theo lời chị Chín, ông Xuân và chị T. quen nhau được khoảng 2 năm và ông Xuân cũng thường xuyên lui tới gia đình chơi. Từ khi quen ông Xuân, chị T sống khép kín, ít khi tâm sự chuyện gia đình với anh chị em. Gia đình cũng đã nhiều lần ngăn cản do thấy ông Xuân lớn tuổi nhưng cũng đành “dằn lòng” chấp nhận.

Chị Nguyễn Thị Thu (chị ruột chị T) nói trong nước mắt: “Tôi không ngờ ổng (ý nói ông Xuân – PV) đánh em mình như một con thú. Tôi không thể ngờ nỗi ổng ác giống y như một con quái thú, chứ không còn là con người nữa…”.

Không khí tang thương bao trùm - Ảnh: báo Tiền Phong

Tuy nhiên, người đau đớn nhất lúc này chắc có lẽ là cháu Phạm Minh Chiến (15 tuổi – học sinh lớp 10) và Phạm Thanh Mai (12 tuổi – học sinh lớp 6). Bố 2 cháu mất do căn bệnh ung thư phổi, nay chỗ dựa cuối cùng cũng không còn, rồi không biết cuộc sống sau này của 2 cháu biết nương tựa vào ai.

Khi được hỏi về tương lai của 2 cháu sau này, cháu Phạm Minh Chiến thút thít bảo: “Em cũng chưa biết sẽ ở với ai nữa, chuyện này đột ngột quá. Em chờ mấy chú, các bác sắp xếp sao thì tụi em nghe như vậy thôi ạ…”.

Trong giây phút đưa tiễn linh cữu của mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng, cháu Chiến ôm ly hương đi trước, cháu Mai ôm di ảnh của mẹ theo sau đã bật khóc nức nở, nhiều người chứng kiến ai nấy cũng đều cảm thấy xót xa cho 2 đứa trẻ thơ. Những đứa trẻ kia còn quá nhỏ để cảm nhận được hết nỗi đau mất mẹ vào lúc này. Theo người nhà cho biết, mấy đêm nay, cô con gái út liên tục khóc mỗi khi nhớ về mẹ và những ngày tới việc này chắc chắn sẽ còn lặp lại.

Còn người anh trai dẫu nước mắt không rơi, nhưng có lẽ đó chỉ là khoảnh khắc cháu cố nín lòng lại để đưa tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng được mồ yên mả đẹp. Nhưng những ngày tới đây sẽ là quãng thời gian vô cùng khó khăn với phận làm anh như Chiến.

Ông Bùi Văn Hướng - Bí thư Chi bộ ấp Tân Thành Mới (xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân) chia sẻ: “Tôi xem clip xong thấy hành động quá dã man, chưa thấy trường hợp nào như vậy. Tôi làm Trưởng ấp từ năm 2005, cho đến bây giờ làm Bí thư Chi bộ chưa từng gặp trường hợp nào như thế này. Tôi mong rằng pháp luật xem xét xử lý nghiêm minh trường hợp này”.

Hiện trường vụ án được ghi lại - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 11/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho hay đơn vị đang điều tra vụ một người phụ nữ bị người đàn ông đánh đập dã man trong khách sạn đến tử vong. Vụ việc xảy ra tại khách sạn trên địa bàn phường 5, TP Cà Mau, vào ngày 10/11.

Theo hình ảnh camera an ninh của khách sạn ghi lại, người đàn ông cầm cây gỗ đánh liên tục vào tay, chân, đầu của người phụ nữ ngay tại lối đi của khách sạn. Đánh nạn nhân được một lúc, người đàn ông dừng lại ngồi nghỉ, sau đó bật dậy đánh tiếp.

Hình ảnh camera cho thấy, khi vụ việc xảy ra có một thanh niên đến can ngăn. Tuy nhiên, do người đàn ông quá hung hăng, nam thanh niên dừng lại. Lúc sau, thanh niên mới kéo được người đàn ông đi nơi khác. Còn người phụ nữ được đưa vào Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết chị T. bị đa chấn thương, thương tích khắp cơ thể, các vết thương rất nặng.

"Bệnh nhân bị nứt sàn sọ, nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu... Cơ thể bệnh nhân đầy các vết thương..." - bác sĩ nói.

Bác sĩ này cũng cho biết đây là lần đầu chứng kiến bệnh nhân nhập viện với những vết thương do bị đánh dã man như vậy.