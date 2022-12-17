Theo thông tin điều tra dịch tễ cho thấy, bệnh nhân bị chó nhà hàng xóm cắn khoảng hơn 4 tháng trước. Vết cắn ở vị trí trên môi và dưới cánh mũi bên phải, tình trạng vết cắn nông/chảy máu ít, không đau.

Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 1 trường hợp bệnh nhân tử vong nghi do nhiễm virus dại sau khi bị chó cắn.

Cụ thể, Bà N.T.Y, (nữ, 48 tuổi, ngụ tại P. Tân Phong, TP. Biên Hòa). Theo thông tin điều tra dịch tễ cho thấy, bệnh nhân bị chó nhà hàng xóm cắn khoảng hơn 4 tháng trước. Vết cắn ở vị trí trên môi và dưới cánh mũi bên phải, tình trạng vết cắn nông/chảy máu ít, không đau.

Sau khi bị chó cắn, bà Y. có thực hiện rửa vết thương bằng nước muối sinh lý nhưng sau đó vì chủ quan nên đã không đi đến cơ sở y tế khám và điều trị, cũng như không tiêm ngừa vắc xin. Tối ngày 12/12, bệnh nhân có các biểu hiện sợ nước, sợ gió, hốt hoảng; đến ngày 13/12 bà Y được người nhà vào nhập viện vào BVĐK Đồng Nai và được chẩn đoán là nghi dại. Bà Y. tử vong sáng 15/12.

Ảnh minh họa: Internet

Khu vực bà Y. sinh sống có nhiều nhà nuôi chó, trong đó có 1 trang trại nuôi 30 con; lịch sử bị chó cắn của người dân khu vực này chưa rõ, nên chưa nhận định được hết tình hình. Không loại trừ đã có nhiều người bị cắn và có khả năng đã bị nhiễm nhưng chưa có biểu hiện bệnh dại.

Ngành y tế khuyến cáo, để phòng người bệnh dại, người dân có nuôi chó, mèo cần phải tiêm vắc xin ngừa dại cho vật nuôi; cần rọ mõm và không thả rong chó, mèo để đề phòng bị chó, mèo cắn. Khi bị chó, mèo cắn thì cần phải đến cơ sở y tế để được khám, điều trị và tiêm vắc xin ngừa dại; đồng thời theo dõi và tiến hành cách ly tất cả các con vật mắc bệnh, nghi nhiễm dại.

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