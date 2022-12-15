Thương tâm bé trai 2 tuổi bị chó cắn trọng thương vùng đầu, mặt

Tin nóng 15/12/2022 12:51

Mới đây, trên địa bàn thuộc thành phố Cao Bằng đã xảy ra vụ chó cắn nghiêm trọng, bé trai 28 tháng tuổi được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn, nhiều vết thương chảy máu vùng đầu, mặt.

Theo thông tin từ Zing News, bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng thông tin vừa tiếp nhận cấp cứu bé trai 28 tháng tuổi (trú tại thành phố Cao Bằng) bị chó cắn gây tổn thương nghiêm trọng vùng mặt, đầu.

Trẻ được gia đình đưa đến viện trong tình trạng hoảng loạn, nhiều vết thương đang chảy máu vùng mặt. Ngay lập tức, bệnh nhi được các bác sĩ cấp cứu cầm máu, giảm đau, băng bó vết thương. Sau đó, bệnh nhi được chuyển phẫu thuật cấp cứu. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bé ổn định.

Thương tâm bé trai 2 tuổi bị chó cắn trọng thương vùng đầu, mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Zing News 

Theo các bác sĩ, trường hợp trẻ nhỏ bị chó nhà cắn gần đây càng trở nên phổ biến. Nhiều bé bị tổn thương rất nghiêm trọng, thậm chí tử vong do bị chó cắn. Đáng chú ý, các bé bị cắn bởi những con chó được nuôi trong gia đình hoặc hàng xóm. Những vật nuôi thường ngày hay gần gũi và người nhà thường không có đề phòng nhiều với chúng.

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết thêm, qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh có trẻ nhỏ nên hạn chế nuôi chó. Nếu nuôi chó, chúng phải được chích ngừa, xích ở nơi xa trẻ em, rọ mõm, nhắc nhở trẻ tránh tiếp xúc đùa giỡn khi chó đang ăn, ngủ. Phụ huynh cũng cần cảnh giác với chó nuôi trong mọi trường hợp. Chó càng lớn, mức độ gây sát thương cho trẻ càng cao.

Nếu không may trẻ bị chó, mèo cắn, người thân nên rửa vết thương với nước sạch, sau đó dùng gạc hoặc vải sạch băng lại và đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất.

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