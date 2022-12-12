Thương tâm người phụ nữ đang mang thai bị xe mô tô phân khối lớn tông tử vong tại chỗ

Tin nóng 12/12/2022 09:53

Lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh danh tính, tìm nhân thân của người phụ nữ mang thai tử vong thương tâm ở Bắc Giang.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống vào sáng 12/11, thông tin từ Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết, vào đêm qua tại đường gom dân sinh đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua xã Song Khê, TP Bắc Giang xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Cụ thể, trong lúc đi bộ sang đường, cô gái khoảng 25 tuổi đã bị một xe mô tô lưu thông với tốc độ cao đâm trúng. Vụ việc khiến nam tài xế quê Thái Nguyên tử vong tại chỗ, nữ nạn nhân nguy kịch được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Tại bệnh viện, nữ nạn nhân được xác định đang mang thai.

Thương tâm người phụ nữ đang mang thai bị xe mô tô phân khối lớn tông tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống 

Thông tin từ báo Giao thông, nhân chứng chứng kiến vụ việc cho biết: "Em điều khiển xe đến đoạn đường trên thì thấy bạn nữ trên đi bộ ra giữa đường nên vội vàng tránh né.

Bạn nam trong vụ việc điều khiển xe phía sau em khoảng hơn 10 m đã không tránh kịp, đâm trực diện vào cô gái trên dẫn đến vụ việc đau lòng".

Sau vụ việc, nam tài xế đã được người nhà ở Thái Nguyên đến nhận dạng, đưa về lo hậu sự. Riêng nữ nạn nhân do không mang theo giấy tờ tùy thân và phương tiện liên lạc nên đến nay vẫn chưa thể xác định được danh tính.

Trao đổi về vụ việc, thông tin từ Công an TP Bắc Giang cho biết, đơn vị đang tiếp nhận vụ việc, tích cực vào cuộc xác minh danh tính để giải quyết vụ việc theo quy định.

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