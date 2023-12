Bà Đ. là người mẹ bị 3 con gái mang xăng phóng hoả đốt nhà gây bỏng nặng xôn xao dư luận những ngày vừa qua. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, bà Đ. đã tử vong vào lúc gần 1 giờ sáng nay sau 45 ngày điều trị tại Viện bỏng Quốc gia.

"Tôi hay gặp cô ấy vào mỗi buổi sáng ở chợ. Cứ gặp là cô ấy chào hỏi rất vui vẻ. Chuyện tranh chấp trong gia đình kín tiếng nên hàng xóm xung quanh cũng ít người hay biết. Hôm ba con gái thuê máy xúc sang cào xước tường nhà rồi phóng hoả đốt nhà, hàng xóm khi biết thì mọi chuyện đã rồi. Lúc đó, người dân hô hào nhau gọi xe đưa 4 mẹ con đi cấp cứu", bà L. nói.

Theo bà L., chồng mất sớm, một mình bà Đ. nuôi dưỡng chăm sóc 4 con ăn học nên người rồi dựng vợ gả chồng cho con. Cách đây hai năm, người con trai bà Đ. là anh Đỗ Văn Điển dựng nhà cho mẹ an dưỡng tuổi già. Thế nhưng cũng từ đây mâu thuẫn trong gia đình xuất hiện.

"Nghĩ lại tôi thương cô Đ. nhiều lắm. Thương cho số phận của nó, cặm cụi nuôi con mà 3 đứa lại làm thế. Dù thế nào đi nữa phải luôn đạo hiếu với cha mẹ. Mẹ cũng không thể sống và theo mình suốt cuộc đời và đã tần tảo vất vả về mình. Giờ xảy ra bi kịch này, 3 mẹ con đều không qua khỏi, người con còn lại bị bỏng nhẹ hơn vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Giờ chết rồi tài sản có mang đi được đâu, lớn không biết suy nghĩ làm khổ cả gia đình", bà L. nói.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân Trí

Cùng tâm trạng như bà L., một người dân sống gần nhà nạn nhân chia sẻ, những ngày qua bà Đ. đã phải chịu nhiều cơn đau do vết bỏng nặng gây ra. "Ngôi nhà mới này bà Đ. mới về đây sống chưa được bao lâu. Vợ chồng người con trai thì làm sửa xe ở cách đây không xa thi thoảng mới trở về. Suốt hơn 1 tháng qua chúng tôi vẫn mong bà Đ. vượt qua được để có ngày được trở về. Chuyện cũng đã xảy ra rồi nhưng giá như các con gái có thể điềm tĩnh hơn thì đã không xảy ra cơ sự đau lòng như ngày hôm nay", người hàng xóm chia sẻ.

Theo người thân cho viết, lễ viếng nạn nhân sẽ diễn ra vào chiều ngày 14/12. Lễ an táng diễn ra vào sáng mai (15/12) tại nghĩa trang quê nhà. Trong chiều cùng ngày, nhiều người dân, cơ quan đoàn thể trong xã đã đến thắp nén hương chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Trước đó theo thông tin từ báo Dân Trí đã đăng tải vào ngày 14/12, ông Đỗ Trọng Hoạch, Chủ tịch UBND xã Trung Hòa (Yên Mỹ, Hưng Yên) cho biết, bà V.T.Đ. (61 tuổi, ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) đã tử vong sau thời gian dài điều trị ở Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội). Thi thể bà Đ. đã được đưa về địa phương để gia đình lo hậu sự.

2 con gái của bà Đ. là Đỗ Thị Điểm (38 tuổi) và Đỗ Thị Định (40 tuổi) cũng đã tử vong sau thời gian điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia.

Ngày 2/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người để điều tra vụ án. Hiện chưa khởi tố bị can.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản (chia quyền thừa kế đất), khoảng 9h30 ngày 30/10, 3 con gái của bà V.T.Đ. gồm Đỗ Thị Định (40 tuổi, ở xã Trung Hòa), Đỗ Thị Điểm (38 tuổi, ở xã Trung Hưng) và Đỗ Thị Đưa (32 tuổi, ở thị xã Mỹ Hào) mang theo một can xăng loại 10 lít đến nhà bà Đ..

Tại đây, Điểm đã đổ xăng xuống nền nhà gian phòng khách rồi châm lửa đốt. Hậu quả, cả bà Đ. cùng 3 con gái là Điểm, Định và Đưa bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện 3 người đã tử vong, chỉ còn người con gái Đỗ Thị Đưa vẫn đang nằm viện.