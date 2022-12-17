Nghe tiếng động mạnh, người dân bàng hoàng phát hiện người đàn ông ngoài 30 rơi từ tầng cao xuống sảnh chung cư

Cư dân sống tại chung cư Eco Green, quận 7 (TP.HCM), phát hiện người đàn ông ngoài 30 tuổi rơi từ tầng cao.
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Theo thông tin từ Vietnamnet, khoảng 18h ngày 16/12, nhiều người sống tại block D, chung cư Eco Green trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây (quận 7), nghe tiếng động mạnh.
Đi kiểm tra, họ phát hiện người đàn ông ngoài 30 tuổi, rơi từ tầng cao nằm bất động trên mặt đất dưới sảnh chung cư.
Theo thông tin từ Zingnews, ngay lập tức, người dân hô hoán đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận 7 đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.