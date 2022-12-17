Nghe tiếng động mạnh, người dân bàng hoàng phát hiện người đàn ông ngoài 30 rơi từ tầng cao xuống sảnh chung cư

Tin nóng 17/12/2022 09:21

Cư dân sống tại chung cư Eco Green, quận 7 (TP.HCM), phát hiện người đàn ông ngoài 30 tuổi rơi từ tầng cao.

Theo thông tin từ Vietnamnet, khoảng 18h ngày 16/12, nhiều người sống tại block D, chung cư Eco Green trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây (quận 7), nghe tiếng động mạnh.

Đi kiểm tra, họ phát hiện người đàn ông ngoài 30 tuổi, rơi từ tầng cao nằm bất động trên mặt đất dưới sảnh chung cư.

Nghe tiếng động mạnh, người dân bàng hoàng phát hiện người đàn ông ngoài 30 rơi từ tầng cao xuống sảnh chung cư - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Zingnews, ngay lập tức, người dân hô hoán đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận 7 đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

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Sau khi vào nhà, người này kiểm tra ban công, nhà vệ sinh và bất ngờ dùng dao kề vào cổ của bà A, dùng vũ lực uy hiếp gây thương tích và bắt đưa 10 triệu đồng.

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