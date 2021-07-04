Nam thanh niên chết trong tư thế không mặc quần cạnh công trình xây dựng nhà 3 tầng

Tin nóng 04/07/2021 15:43

Bên cạnh công trình xây dựng nhà 3 tầng người dân đã phát hiện thi thể một nam thanh niên không mặc quần trú tại Đà Nẵng.

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị vào ngày 4/7, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân tử vong của một nam thanh niên trẻ tại địa bàn.

Khoảng 5h30 sáng nay, người dân sống ở đường Phước Lý 8 (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) bàng hoàng khi nhìn thấy một nam thanh niên chết trong tư thế nằm sấp, không mặc quần tại một lô đất trống trên đường này, cạnh bên là công trình nhà ở 3 tầng đang trong quá trình hoàn tất.

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Công an có mặt ngay tại hiện trường - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị

Lực lượng chức năng đã có mặt để thu thập thông tin sau khi nhận tin  báo. Anh L.V.T (SN 1994, trú quận Sơn Trà) là nạn nhân trong tử vong và đang là thợ xây đang tham gia thi công ở công trình nhà 3 tầng nói trên 2 tháng nay.

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Người dân tò mò tập trung theo dõi sự việc - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị

Vào khoảng 2 ngày trước T. có xảy ra cãi vã với người trong gia đình và sang ở một nhà trọ gần công trình. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

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