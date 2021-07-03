SỐC: Người phụ nữ Hà Nội gãy cổ chân vì áo chống nắng vướng vào bánh xe ôm công nghệ

Trong lúc di chuyển, không may chiếc áo chống nắng vướng vào bánh xe ôm công nghệ khiến người phụ nữ gãy gập cổ chân và tỏ ra vô cùng đau đớn.

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào trưa 3/7, trước chung cư K35 Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cụ thể, do chiếc áo chống nắng vạt dài của người phụ nữ bị cuốn vào bánh xe ôm công nghệ khiến nạn nhân bị gãy gập cổ chân và chấn thương khá nặng. Ngay sau đó người phụ nữ đã được xe cấp cứu 115 đưa đến bệnh viên gần nhất để điều trị vết thương.

Người phụ nữ vô cùng đau đớn sau vụ tai nạn - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị

Chia sẻ trên Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, bà Đào Thị Thu Hằng, Chủ tịch UBND phường Tương Mai, quận Hoàng Mai xác nhận vụ việc. Bà Hằng cho biết thêm, người phụ nữ nhận trách nhiệm do chủ quan trong việc mang mặc áo chống nắng, dẫn đến tai nạn. Giữa hành khách và tài xế công nghệ tự hoà giải với nhau.

Đã có khá nhiều trường hợp khi đang lưu thông người dân bị vướng áo mưa, áo dài có vạt và áo chống nắng vào bánh xe xảy ra tai nạn không đáng có. Theo chuyên gia khuyến cáo, chị em phụ nữ khi mặc áo chống nắng dài ra đường cần hết sức chú ý do tà áo dài dễ bị cuốn vào bánh xe máy, xe đạp, gây thương tích cho bản thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-nguoi-phu-nu-ha-noi-gay-co-chan-vi-ao-chong-nang-vuong-vao-banh-xe-om-cong-nghe-411043.html