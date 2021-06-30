Nóng: Phong tỏa công ty may 2.700 công nhân tại Đồng Nai do liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối nông sản Hóc Môn

Một công ty may ở tỉnh Đồng Nai đã bị phong tỏa vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19.

Theo Zing News, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 11 ca dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 30/6. Cụ thể, một ca tại xã Phú Cường (huyện Định Quán) và 10 ca tại xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất). Những ca bệnh trên đều có sự liên quan đến chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, TP.HCM.

Hiện nay, Đồng Nai có 26 ca dương tính với SARS-CoV-2, gồm 15 ca đã được Bộ Y tế công bố và 11 ca nhiễm nCoV vừa được phát hiện trong 3 ngày kể từ 27/6 trở đi. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết ngành y tế đang truy vết để ngăn chặn nguồn lây vì trên địa bàn vẫn còn nhiều trường hợp F1 ngoài cộng đồng.

Các nhân viên y tế truy vết các ca F1 tại huyện Thống Nhất - Ảnh: CDC Đồng Nai

CDC Đồng Nai cho biết ngành y tế đã điều tra các trường hợp F1, xét nghiệm nhanh và đề xuất phong tỏa 4 xã Gia Kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất).

Được biết, trong số 11 ca nhiễm Covid-19, một trường hợp là công nhân làm việc tại công ty may ở xã Phú Cường (huyện Định Quán), nơi có 2.700 công nhân. Ngay sau đó lực lượng chức năng đã xác định được 80 F1, đưa đi cách ly và tạm dừng hoạt động công ty này để phun khử trùng, cho công nhân khai báo y tế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-phong-toa-cong-ty-may-2700-cong-nhan-tai-dong-nai-do-lien-quan-den-o-dich-cho-dau-moi-nong-san-hoc-mon-410628.html