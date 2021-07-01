55/130 bệnh viện có F0 đến khám bệnh, Sở Y tế TP.HCM ra yêu cầu khẩn

Tin nóng 01/07/2021 12:52

Mới đây Sở Y tế TP.HCM ra thông báo yêu cầu các bệnh viện phải xét nghiệm nCoV cho bệnh nhân, người nhà và các nhân viên đang làm việc.

Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử của Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện Vinmec Central Park đã phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 tại thành phố vào ngày 18/5. 

Tính đến nay trên địa bàn thành phố đã có 459 trường hợp nhiễm Covid-19 được phát hiện khi đến khám, chữa bệnh ở 55/130 bệnh viện. Một số cơ sở y tế phát hiện bị động, dẫn đến sự lây lan mầm bệnh trong bệnh viện tuy nhiên cũng có những ca được bệnh viên phát hiện chủ động để tránh lây lan dịch bệnh.

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Do có ca F0 nên bệnh viện Nhiệt Đới từng phải phong tỏa - Ảnh: Vietnamnet

Những ngày qua, một số bệnh viện tại thành phố phải phong tỏa như: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Bệnh viện quận Tân Phú, Bệnh viện Nam Sài Gòn, Bệnh viện Bệnh nhiệt Đới...

Theo Sở Y tế nhận định, việc sàng lọc kịp thời, tổ chức khai báo y tế  sẽ phát hiện các trường hợp chỉ điểm tại các bệnh viện mang ý nghĩa rất lớn trong công tác phát hiện, khoanh vùng, dập dịch.

Hiện nay, một số bệnh viện tại thành phố gặp nhiều khó khăn trước sự lây lan nhanh của biến chủng Delta. Trước hiện trạng này, Sở Y tế yêu cầu tất cả bệnh viện tiếp tục triển khai các giải pháp theo tiêu chí bệnh viện an toàn của Bộ Y tế, các hướng dẫn cụ thể của Sở Y tế đã ban hành:

1) Đối với khu vực khám bệnh ngoại trú: Tiếp tục thực hiện nghiêm sàng lọc qua khai báo y tế và đo thân nhiệt; nhân viên y tế phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống lây nhiễm, trong giai đoạn cao điểm hiện nay các bệnh viện nên tăng cường sử dụng khẩu trang N95 cho nhân viên tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Ngoài ra, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện tiếp tục củng cố cơ sở hạ tầng cho bộ phận khai báo y tế và khám sàng lọc theo hướng tách rời khỏi khối nhà hiện hữu của khoa Khám bệnh.

2) Đối với khoa Cấp cứu: Tiếp tục thực hiện nghiêm buồng cấp cứu sàng lọc, theo đó tất cả bệnh nhân khi đến cấp cứu tại bệnh viện đều phải qua buồng cấp cứu sàng lọc, làm xét nghiệm PCR tầm soát trước khi chuyển lên các khoa nội trú (bố trí các buồng cách ly tạm chờ kết quả PCR trước khi chuyển vào các khoa nội trú).

3) Thực hiện xét nghiệm tầm soát đối với tất cả trường hợp có chỉ định nhập viện, nếu có thực hiện test nhanh vẫn phải làm xét nghiệm RT-PCR, trong thời gian chờ kết quả PCR phải bố trí người bệnh trong buồng cách ly tạm.

4) Đối với người nhà nuôi bệnh, phải làm xét nghiệm RT-PCR trước khi tham gia chăm sóc người bệnh, không dựa vào kết quả test nhanh (-).

5) Trường hợp người bệnh (+) cần can thiệp chuyên khoa: Nếu không cấp cứu liên hệ chuyển đến Bệnh viện Trưng Vương được phân công chuyên tiếp nhận các trường hợp (+) có bệnh lý nền hoặc bệnh lý đi kèm; nếu tình trạng cấp cứu cần phải can thiệp ngay, phải sẵn sàng khu cách ly có phòng mỗ hoặc phòng sanh, phòng hồi sức sau mỗ, hậu sản,… và hội chẩn bệnh viện tuyến trên trước can thiệp.

6) Thực hiện xét nghiệm định kỳ hàng tuần và đột xuất cho nhân viên (trước và sau khi tham gia các đội tiêm vắc xin và lấy mẫu xét nghiệm).

7) Sở Y tế khuyến khích các bệnh viện tiếp tục đầu tư nguồn lực để triển khai xét nghiệm RT-PCR.

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