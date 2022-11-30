Trong bữa ăn, 6 người đã uống rượu trắng, ăn cơm với canh, 2 người còn lại chỉ ăn và không uống rượu.

Theo thông tin từ báo Công thương, chiều 30/11, UBND huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông, và 5 người khác đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, ngày 25/11 vừa qua, nhóm 8 người (thường trú tại thôn R’Chai 2, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) đi hái cà phê tại thôn thôn Tân Phú, xã Ninh Gia. Trưa cùng ngày, nhóm người này ăn cơm tại rẫy cà phê. Trong bữa ăn, 6 người đã uống rượu trắng, ăn cơm với canh, 2 người còn lại chỉ ăn và không uống rượu.



Hiện 5 người đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: báo Công thương

Theo thông tin từ báo Nhân dân, rạng sáng 26/11, anh Ha Biết (sinh năm 1990) thấy mệt mỏi, khó thở, được người nhà đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, sau đó đã tử vong. Chiều cùng ngày, anh Ju Ly (sinh năm 1987) cũng có triệu chứng tương tự và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Bệnh nhân hiện đang được điều trị trong tình trạng hôn mê, nguy kịch.

Hai ngày sau đó, 4 người trong nhóm, gồm anh Ha Thiếp (sinh năm 2005), Ha Thương (sinh năm 2003), Ha Thoang (sinh năm 1983) và Ha Ủy (sinh năm 2006), cũng xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, đau đầu, đau bụng… được chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng điều trị.

Cơ quan chức năng đã làm việc với ông N.V.T (sinh năm 1982, bảo vệ Khu du lịch thác Ponggour, huyện Đức Trọng), người được nhóm trên nhờ mua khoảng 1 lít rượu. Ông T. cho biết, đã lấy rượu từ gia đình chị gái là bà N.T.H (ngụ huyện Đức Trọng). Về nguồn gốc rượu, bà H. cho biết đã mua 5 lít từ lò rượu của ông P.V.B, ngụ cùng huyện; sau đó chia làm 2 phần để ngâm rượu thuốc của gia đình và phần còn lại để cho người nhà sử dụng, còn khoảng hơn 1 lít thì cho nhóm người trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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