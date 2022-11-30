Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định Đào Đức Tuấn cho biết, Sở cũng đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện phối hợp cùng với các cơ quan chức năng để xác minh làm rõ nguyên nhân.
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Liên quan đến vụ việc cháu bé 5 tuổi tử vong sau bữa cơm trưa tại trường mầm non ở Bình Định, theo thông tin từ báo Tiền Phong, ông Trần Văn Thơm – Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (Bình Định) cho hay, cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm tử thi, hiện đang chờ kết luận.
Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định Đào Đức Tuấn cho biết, Sở cũng đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện phối hợp cùng với các cơ quan chức năng để xác minh làm rõ nguyên nhân.
Trước đó, khoảng 11h25 ngày 29/11, sau khi ăn cơm ở trường, cháu T.H.A được các cô giáo cho đi ngủ như mọi ngày. Sau đó, cô giáo đi kiểm tra thì thấy các cháu khác đã ngủ nhưng cháu A. không ngủ và có dấu hiệu bất thường. Ngay sau đó, cháu A. được các cô giáo đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân cấp cứu, đồng thời gọi điện thoại báo cho gia đình. Tuy nhiên, cháu A. đã tử vong.
Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, cháu A. được đưa đến trung tâm lúc hơn 12h trưa cùng ngày nhưng đã tử vong trước khi đến nơi.
Cũng liên quan sự việc này, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho hay, hiện đang trưng cầu giám định pháp y. Qua khám nghiệm bước đầu, khả năng ngộ độc thức ăn đã được loại trừ.
Theo thông tin từ báo Sài Gòn giài phóng, đặc biệt, theo người nhà nạn nhân, do trong lớp không có camera giám sát mà chỉ có camera ngoài hành lang nên gia đình không nắm rõ diễn biến cụ thể sự việc như thế nào.
Được biết, cháu A. là con thứ 2 của vợ chồng anh T.P. (41 tuổi) và chị N.T.H.E. (36 tuổi, trú ở thị trấn Tăng Bạt Hổ). Anh P. làm nghề lái xe tải đường dài nên thường xuyên sống xa vợ con, chị E. ở nhà nuôi 2 con, làm nông.