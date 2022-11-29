Một tiếng sau khi điều trị tại nhà thuốc tây, thấy sức khỏe cháu T. yếu dần nên người nhà đưa đi cấp cứu nhưng trên đường đi cháu đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 28/11, lãnh đạo xã UBND xã Pờ Tó (huyện Ia Pa, Gia Lai) xác nhận cháu Đ.T. (2 tuổi) ở xã này đã tử vong, sau khi đi khám, tiêm tại một tiệm thuốc tây trên địa bàn xã.

Cùng ngày, xã đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tiến hành khám nghiệm tử thi. Đồng thời, xã cũng tuyên truyền bà con nhân dân bình tĩnh phối hợp với lực lượng công an tiến hành điều tra nguyên nhân khiến cháu T. tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Pờ Tó đã hỗ trợ gia đình cháu T. 2 triệu đồng để lo tang lễ cho cháu bé.

Cháu Đ.T. (2 tuổi) đã tử vong sau khi tiêm thuốc tại tiệm thuốc tây - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin ban đầu từ báo Tiền Phong, khoảng 17h ngày 26/11, cháu T. có biểu hiện ho, sốt, tiêu chảy nên gia đình đưa đến nhà bà T.T.H.P. (trú xã Pờ Tó) để khám bệnh. Tại đây, bà P. đã tiêm cho cháu T. 1 mũi thuốc Gentamicin kabi 80mg với liều lượng 1/3 ống (khoảng 0,7ml).

Thấy bệnh của cháu không thuyên giảm, người nhà tiếp tục đưa T. đi khám tại tiệm thuốc tây của bà N.T.N. (SN 1964, trú xã Pờ Tó). Tại đây, bà N. đã tiêm 3 mũi liên tiếp cho cháu T. gồm: 1 mũi Metoclopramid kabi liều lượng 0,2ml; 1 mũi thuốc chống co thắt cơ trơn (loại thuốc No-spa) liều lượng 0,2ml và 1 kháng sinh chống viêm đường ruột (loại thuốc Lincomycin kabi) liều lượng 0,4ml. Tiêm xong gia đình đưa cháu T. về nhà.

Đến 21h cùng ngày, người nhà tiếp tục đưa cháu T. quay lại nhà bà N. Sau đó, người này tiếp tục tiêm cho cháu 2 mũi thuốc trợ tim Nikethamide liều lượng 0,1ml (tiêm mỗi mũi cách nhau 15 phút). Một tiếng sau thấy sức khỏe cháu T. yếu dần nên người nhà đưa đi cấp cứu nhưng trên đường đi cháu đã tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chau-be-2-tuoi-tu-vong-thuong-tam-sau-khi-duoc-gia-dinh-dua-di-chua-benh-tai-tiem-thuoc-tay-529593.html