Theo người dân, chiều cùng ngày, người phụ nữ còn đi bộ trước khu nhà trọ.

Theo thông tin từ Zingnews, tối 27/11, người dân sống tại khu phòng trọ trên đường Bờ Tuyến, phường Tân Tạo A (quận Bình Tân, phát hiện người phụ nữ ngoài 45 tuổi tử vong trong phòng trọ.

Một người dân tại địa phương cho biết: “Người phụ nữ cùng chồng đến thuê trọ ở đây nhiều năm nay. Chiều cùng ngày, người phụ nữ còn đi bộ trước khu nhà trọ”.

Công an có mặt để điều tra vụ người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng trọ - Ảnh: báo Thanh Niên

Theo thông tin ban đầu từ báo Thanh Niên, khoảng 18 giờ ngày 27/11, người dân sống tại khu trọ trên đường Bờ Tuyến phát hiện người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ. Vụ việc được báo chủ nhà trọ và cơ quan chức năng.

Công an Q. Bình Tân (TP.HCM) sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Đến 21 giờ tối, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

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