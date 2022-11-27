Không giữ khoảng cách an toàn, xe khách tông vào đuôi xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tin nóng 27/11/2022 14:13

Vụ tai nạn khiến tài xế và phụ xe khách lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai tử vong, 5 người trên xe khách bị thương.

 

Theo thông tin từ CAO, rạng sáng 27/11 vào khoảng 0 giờ 17 phút, trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai tại Km 129+950, đoạn qua địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe khách mang BKS 24B -010.xx do tài xế Nguyễn Xuân Trường (SN 1978, trú tại Phú Thọ) điều khiển theo hướng Lào Cai - Nội Bài vì không giữ khoảng cách an toàn đã tông vào phía sau xe tải cùng chiều mang BKS 88H-021.xx.

Không giữ khoảng cách an toàn, xe khách tông vào đuôi xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, hậu quả vụ tai nạn dã khiến tài xế xe khách Nguyễn Xuân Trường và phụ xe Giàng Sào Quáng (SN 1997, trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) tử vong, 5 người trên xe khách bị thương.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn khiến 7 người thương vong , trời có mưa.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Đội Tuần tra kiểm soát cao tốc số 1, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và Đội vận hành 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai đã có mặt cùng đơn vị chức năng tiến hành cứu hộ cứu nạn, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

 

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