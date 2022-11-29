Xảy ra xô xát, nam sinh lớp 10 bị bạn cùng khối dùng vật nhọn đâm vào người dẫn đến tử vong

Tin nóng 29/11/2022 08:21

Sau 6 ngày cấp cứu, điều trị tích cực, nạn nhân đã không qua khỏi.

Theo thông tin ban đầu từ Zingnews, khoảng 11h ngày 21/11, nam sinh Q.A. (là học sinh lớp 10 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và một nam sinh lớp 10 khác cùng trường xảy ra xô xát. Sự việc xảy ra sau giờ tan học, bên ngoài Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thái Thụy.

Đỉnh điểm xô xát, cháu Q.A. đã bị nam sinh nói trên dùng vật nhọn đâm vào người. Hậu quả, cháu Q.A. bị mất nhiều máu, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. 

Xảy ra xô xát, nam sinh lớp 10 bị bạn cùng khối dùng vật nhọn đâm vào người dẫn đến tử vong - Ảnh 1
Cháu Q.A. bị mất nhiều máu, nhập viện trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau 1 tuần điều trị - Ảnh minh họa: báo Lao động

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo Lao động, chiều 28/11, lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) xác nhận, nam sinh tên Q.A (là học sinh lớp 10 của trung tâm này, trú xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy) đã qua đời vào ngày hôm qua (27/11) sau gần 1 tuần cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

"Cháu mất hôm qua, hôm nay đưa tang. Do nguyên nhân vụ việc đang được công an huyện điều tra nên chúng tôi cũng không nắm được thông tin cụ thể. Chỉ biết là việc của các cháu xảy ra bên ngoài nhà trường, khi thấy giáo viên và các học sinh khác báo tin về chúng tôi đã lập tức báo cáo lãnh đạo huyện, công an huyện" - lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thái Thụy cho hay.

Hiện, nghi phạm đâm cháu Q.A là nam sinh cùng khối lớp 10 hiện đang bị tạm giữ tại Công an huyện Thái Thụy để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

 

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Theo cơ quan công an, sau khi gây án, nghi phạm Hoàng Ngọc Chiến đi xe buýt về xã Liên Hà, Đan Phượng để lẩn trốn. Tại đây, Chiến đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự bắt giữ.

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