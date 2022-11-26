Theo cơ quan công an, sau khi gây án, nghi phạm Hoàng Ngọc Chiến đi xe buýt về xã Liên Hà, Đan Phượng để lẩn trốn. Tại đây, Chiến đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự bắt giữ.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 26/11, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, Công an quận đã bắt được nghi phạm đâm tử vong người phụ nữ trên phố Hoàng Hoa Thám (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Nghi phạm được xác định là Hoàng Ngọc Chiến (37 tuổi, trú phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội). Chiến bị bắt khi đang lẩn trốn ở nhà người quen ở xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội, cách hiện trường hơn 20km.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Tây Hồ đã có mặt tại hiện trường phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội điều tra, truy bắt hung thủ.

Theo cơ quan công an, sau khi gây án, nghi phạm Hoàng Ngọc Chiến đi xe buýt về xã Liên Hà, Đan Phượng để lẩn trốn. Tại đây, Chiến đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự bắt giữ. Cơ quan Công an cũng đã thu được con dao nghi phạm dùng để gây án do đối tượng vứt lại gần khu vực xảy ra vụ việc.

Tại cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu Chiến khai nhận, có mâu thuẫn với cháu của nạn nhân.

Hiện, cơ quan công an vẫn đang lấy lời khai của nghi phạm, mở rộng điều tra vụ việc.

Nghi phạm Chiến bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: CAND

Trao đổi với báo Giao thông, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ nói thêm: "Người này đi viện tâm thần từ tháng 8 đến tháng 10".

Trước đó, khoảng 11h50 cùng ngày, bà H. (52 tuổi) đang ngồi bán nước tại phố Hoàng Hoa Thám thì bị nghi phạm dùng dao áp sát, cứa vào cổ.

Một nhân chứng cho biết bà đang ngồi trên vỉa hè, thì nghe tiếng cốc chén đổ vỡ. Khi ngẩng đầu lên, người này thấy nạn nhân cổ chảy đầy máu, nằm gục dưới vỉa hè

Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người xung quanh đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, người phụ nữ đã tử vong.

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