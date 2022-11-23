Tại cơ quan điều tra, Khuê đã thừa nhận hành vi. Theo đó, Khuê và Quang có quan hệ tình cảm yêu đương, thường xuyên hẹn hò.

Theo thông tin từ Giadinh.net, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuê (SN 1988, giáo viên trường mầm non xã Mậu Long) về tội "Giết người". Theo điều tra, giữa Khuê và anh Nguyễn Văn Q (SN 1993, giáo viên Trường Tiểu học xã Mậu Long) có quan hệ yêu đương.

Sáng 3/11, Khuê và anh Q. hẹn nhau lên đồi thông thuộc địa phận xã Mậu Duệ (huyện Yên Minh) để nướng thịt gà. Tại đây, trong quá trình trò chuyện giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn về chuyện tình cảm. Đỉnh điểm, Khuê dùng đoạn gậy tấn công khiến người tình tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Giadinh.net

Theo thông tin từ Zingnews, sau khi bị đánh, bị can Nguyễn Văn Q. khi đó bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, hàm mặt, gãy tay.

Nhận được thông tin, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang cùng Công an huyện Yên Minh và các đơn vị chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, khai thác làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thị Khuê là hung thủ gây án.

Tại cơ quan điều tra, Khuê đã thừa nhận hành vi. Theo đó, Khuê và Quang có quan hệ tình cảm yêu đương, thường xuyên hẹn hò. Ngày 3/11, hai người hẹn gặp nhau tại khu vực đồi thông để cùng ăn uống, tâm sự.

Hôm đó, họ xảy ra cãi vã. Theo lời khai, Quang dùng đoạn cây vụt vào đầu, rồi đè lên cổ Khuê. Sau đó, Khuê dùng đoạn cây vụt liên tiếp vào khu vực đầu, gáy khiến nạn nhân tử vong.

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