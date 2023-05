Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 22/11, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Lê Huy (SN 1991, thường trú tại Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; nơi ở hiện nay: Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) về tội giết người.

Huy là đối tượng đã gây ra khoảng 10 vụ dùng hung khí như đèn tuýp, gậy sắt, dao... tấn công người đi đường là phụ nữ, trẻ em gái trên địa bàn TP. Hà Nội. Đặc biệt, đối tượng Huy thường “nhắm” đến các nữ sinh xinh đẹp, ăn mặc thời trang, giàu có. Tại cơ quan chức năng, Huy khai nhận từng có 2 tiền án.