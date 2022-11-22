Huy là đối tượng đã gây ra khoảng 10 vụ dùng hung khí như đèn tuýp, gậy sắt, dao... tấn công người đi đường là phụ nữ, trẻ em gái trên địa bàn TP. Hà Nội. Đặc biệt, đối tượng Huy thường “nhắm” đến các nữ sinh xinh đẹp, ăn mặc thời trang , giàu có. Tại cơ quan chức năng, Huy khai nhận từng có 2 tiền án.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 22/11, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Lê Huy (SN 1991, thường trú tại Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; nơi ở hiện nay: Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) về tội giết người.

Sau khi ra tù, Huy có đặt vấn đề tình cảm với một số phụ nữ nhưng không được ai đồng ý. Từ đó, đối tượng tỏ ra hận thù với những người phụ nữ, nhất là những người có điều kiện kinh tế và nảy sinh ý định sử dụng hung khí là gạch, gậy gỗ, bóng đén tuýp, dao nhọn tấn công những người phụ nữ gặp trên đường.

Theo thông tin từ báo Giao thông, trước đó, khoảng 10h ngày 25/10/2022, Huy cầm gạch đập vào một người phụ nữ tại đối diện 39A Thái Phiên, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng.

Đến khoảng 16h ngày 27/10/2022, Huy cầm một viên gạch đập vào đầu một phụ nữ, trước 15 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.

Khoảng 21h tối ngày 2/11, tại đoạn qua trước cửa số nhà 58 Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, 2 nữ sinh lớp 9 bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy vượt lên phía trước, dùng đèn tuýp tấn công.

Chiếc đèn tuýp đã đập ngang mặt nữ sinh đi phía ngoài khiến nạn nhân ngã ra đường. Ngay sau khi gây ra vụ việc, đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nữ sinh được người dân và gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị gãy mũi.

Khoảng 13h ngày 3/11/2022, Huy cầm một thanh gỗ vụt vào đầu một người phụ nữ tại trước cửa Trung tâm thương mại Tràng Tiền. Sau đó, Huy điều khiển xe đi đến phố Thái Phiên, dùng dao cứa vào phần cổ sau gáy chị Y (SN 2001) gây thương tích.

Khoảng 16h cùng ngày, Huy dùng thanh gỗ, gắn dao nhọn, vụt vào đầu chị H (SN 1977), gây thương tích, tại ngõ 165 Phúc Tân, Hoàn Kiếm. Đến 16h15’ cùng ngày hôm đó, đối tượng cầm gậy gỗ gắn dao nhọn, đâm 1 cái vào mặt một người phụ nữ, trên phố Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Lê Huy để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, Huy đã thực hiện 10 vụ tấn công người đi đường trên địa bàn thành phố, trong đó 9/10 vụ nạn nhân là phụ nữ. Rất may tất cả các nạn nhân đều không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.