NÓNG: Người chồng dùng dao tấn công công an, vợ gục chết bên cạnh với vết thương hiểm

Tin nóng 04/08/2021 09:05

Người chồng đâm gục vợ, sau đó tấn công luôn cả cán bộ công an.

Phan Minh H. (34 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ) đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.

Theo Người Lao Động, hung thủ đi nhậu về tới nhà vào lúc 16h30 cùng ngày tại ấp Phước Tấn, xã Tân Hoà (thị xã Phú Mỹ), tên H. và người vợ là chị N.T.Đ (39 tuổi) xảy ra cự cãi. Người dân nghe tiếng người vợ hét lên cầu cứu và tiếng cãi vã từ chồng nạn nhân. Khi mọi người đến nơi thì thấy chị vợ với vết thương trên cổ đang nằm gục trên vũng máu.

cong an 1
Hiện trường vụ án nơi chị Đ bị đâm tử vong - Ảnh: Thanh Niên

Theo Thanh Niên, một nhân chứng cho hay: “Tôi nghe tiếng 2 vợ chồng cãi nhau ồn ào nhưng không dám vào can ngăn. Một lúc sau, tôi nghe tiếng kêu cứu của vợ H.. Tôi đến thì thấy vợ H. đã nằm gục dưới đất với vết thương ngay cổ”. Ngay sau đó, mọi người ở xóm liền gọi báo Công an xã Tân Hòa. 2 cán bộ Công an xã Tân Hòa đến hơn 10 phút sau để đưa chị Đ đi cấp cứu nhưng người chồng cầm dao đe dọa vô cùng nguy hiểm.

cong an 2
Nạn nhân bị chết nằm bên cạnh người chồng nhẫn tâm - Ảnh: Người Lao Động 

2 đồng chí Công an xã Tân Hòa đã buộc phải nổ súng khống chế, yêu cầu hung thủ bỏ 2 con dao đang cầm trên tay xuống nhưng tên này vẫn cố xông vào đâm 2 cán bộ công an bị thương sau đó.

Tiếo đến, lực lượng công an đã đến chi viện và khống chế được kẻ thủ ác. Người vợ đã tử vong dù các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Viện KSND cùng cấp và Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng này sau khi chị Đ tử vong.

Phẫn nộ tên cướp vào tận cửa nhà giật điện thoại, cách ra tay nhanh chư chớp khiến ai cũng rùng mình

Phẫn nộ tên cướp vào tận cửa nhà giật điện thoại, cách ra tay nhanh chư chớp khiến ai cũng rùng mình

Người này đã vào tận nhà cướp táo tợn khiến nạn nhân trở tay không kịp.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng giết vợ chồng giết vợ ở Vũng Tàu chồng giết vợ đâm 2 công an

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 37 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 37 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 37 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 6 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 29 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào