Người chồng đâm gục vợ, sau đó tấn công luôn cả cán bộ công an.

Phan Minh H. (34 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ) đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.

Theo Người Lao Động, hung thủ đi nhậu về tới nhà vào lúc 16h30 cùng ngày tại ấp Phước Tấn, xã Tân Hoà (thị xã Phú Mỹ), tên H. và người vợ là chị N.T.Đ (39 tuổi) xảy ra cự cãi. Người dân nghe tiếng người vợ hét lên cầu cứu và tiếng cãi vã từ chồng nạn nhân. Khi mọi người đến nơi thì thấy chị vợ với vết thương trên cổ đang nằm gục trên vũng máu.

Hiện trường vụ án nơi chị Đ bị đâm tử vong - Ảnh: Thanh Niên

Theo Thanh Niên, một nhân chứng cho hay: “Tôi nghe tiếng 2 vợ chồng cãi nhau ồn ào nhưng không dám vào can ngăn. Một lúc sau, tôi nghe tiếng kêu cứu của vợ H.. Tôi đến thì thấy vợ H. đã nằm gục dưới đất với vết thương ngay cổ”. Ngay sau đó, mọi người ở xóm liền gọi báo Công an xã Tân Hòa. 2 cán bộ Công an xã Tân Hòa đến hơn 10 phút sau để đưa chị Đ đi cấp cứu nhưng người chồng cầm dao đe dọa vô cùng nguy hiểm.



Nạn nhân bị chết nằm bên cạnh người chồng nhẫn tâm - Ảnh: Người Lao Động

2 đồng chí Công an xã Tân Hòa đã buộc phải nổ súng khống chế, yêu cầu hung thủ bỏ 2 con dao đang cầm trên tay xuống nhưng tên này vẫn cố xông vào đâm 2 cán bộ công an bị thương sau đó.

Tiếo đến, lực lượng công an đã đến chi viện và khống chế được kẻ thủ ác. Người vợ đã tử vong dù các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Viện KSND cùng cấp và Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng này sau khi chị Đ tử vong.

