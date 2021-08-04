Phẫn nộ tên cướp vào tận cửa nhà giật điện thoại, cách ra tay nhanh chư chớp khiến ai cũng rùng mình

Tin nóng 04/08/2021 05:00

Người này đã vào tận nhà cướp táo tợn khiến nạn nhân trở tay không kịp.

Theo Zing News, Công an phường 5, quận 8 (TP.HCM), đang làm các thủ tục điều tra sau khi ông N.N.T. (49 tuổi) trình về việc người này bị kẻ gian giật điện thoại.

Theo lời nạn nhân, vụ cướp xảy ra tại con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển vào trưa 2/8. Khi đó, ông T đang ngồi trước cửa nhà sử dụng điện thoại thì bị một nam thanh niên đi bộ tới giật tài sản rồi bỏ chạy.

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Tên cướp vô tận nhà giật điện thoại - Ảnh: Zing News

Khi nạn nhân hô hoán và cùng hàng xóm đuổi theo tên cướp nhưng không kịp và mất điện thoại.

Tên cướp giật sau đó trèo lên xe máy của đồng bọn đợi sẵn để tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ông T cho biết chiếc điện thoại bị cướp có giá trị khoảng 6 triệu đồng sau khi mất tài sản.

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Từ khóa:   cướp giật vụ án cướp tài sản giật điện thoại

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