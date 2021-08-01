NÓNG: Thanh niên bị chém gần lìa đầu vì ngăn xô xát

Tin nóng 01/08/2021 19:27

Trong lúc can ngăn đánh nhau, không may người này bị chém gần lìa đầu.

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, Công an thị xã Thái Hòa đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn khiến một người đàn ông bị chém gần lìa đầu tử vong vào chiều ngày 1/8.

Vào đầu giờ chiều 1/8, tại khu vực gần cầu Khe Tọ (thuộc phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) xảy ra mâu thuẫn giữa một nhóm người đàn ông theo thông tin ban đầu cho hay. Nhóm xảy ra mâu thuẫn khoảng 2 đến 4 người.

NÓNG: Thanh niên bị chém gần lìa đầu vì ngăn xô xát - Ảnh 1
Hiện trường án mạng thương tâm - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị

Theo Vietnamnet, một người đàn ông (SN 1990, chưa rõ danh tính, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) lao vào can ngăn trong lúc xảy ra xô xát thì bất ngờ bị một người khác dùng dao chém gần lìa đầu, chết ngay tại chỗ.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng trên. Riêng đối tượng gây án đã nhanh chóng tẩu thoát.

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