Mới đây, Dương Minh Tuyền đã bị bắt khi đang bay lắc tại quán Karaoke, nhiều nam thanh nữ tú cũng bị phát hiện.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 30/7, Công an thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 13 người tụ tập sử dụng ma túy trong quán karaoke trên địa bàn ngày 30/7. Trước đó, khoảng 2h35 ngày 29/7, Đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Ninh Bình kiểm tra 1 quán karaoke do Nguyễn Anh Tuấn (29 tuổi, trú tại thành phố Ninh Bình) làm chủ.

Trong lúc kiểm tra phòng hát tại tầng 5 của quán, lực lượng chức năng phát hiện 13 nam nữ thanh niên đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy và "bay lắc" tập thể. Trong nhóm này có Dương Minh Tuyền (35 tuổi, ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, còn được gọi là "thánh chửi").

Dương Minh Tuyền bị bắt khi đang bay lắc cùng nhiều nam thanh nữ tú - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo báo Lao Động, tại hiện trường, công an thu giữ số ma túy còn lại gồm 2,62g ma túy dạng Ketamin và 0,475g ma túy dạng kẹo. Qua xét nghiệm nhanh, công an phát hiện 11/13 đối tượng dương tính với chất ma túy. Các đối tượng này đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau như: Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Yên Bái...

Theo Zing News, tại cơ quan công an, những người này khai đã đặt mua 10 viên ma túy dạng kẹo và một túi ketamine với giá 14 triệu đồng để tổ chức sinh nhật cho một thành viên trong nhóm.

Tang vật thu được tại quán Karaoke - Ảnh: Báo Lao Động

Dương Minh Tuyền được nhiều người biết đến với biệt danh "thánh chửi". Ngoài việc đăng clip chửi bới, Tuyền còn chia sẻ hình ảnh gặp gỡ các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Đầu tháng 4/2019, kênh video của Dương Minh Tuyền bị YouTube hạ xuống do vi phạm nghiêm trọng chính sách. Tuy nhiên, gần một tháng sau, người này mở kênh mới.

