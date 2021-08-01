Rơi trúng 'điểm mù', người phụ nữ lộn vòng trước đầu ôtô khiến ai nấy khiếp vía và cái kết bất ngờ

Tin nóng 01/08/2021 10:11

Đang chạy bon bon trên đường, đến khúc rơi vào điểm mù, người phụ nữ bất ngờ bị tông lộn vèo trên đầu ôtô cực kỳ nguy hiểm.

Tai nạn giao thông trên đường phố là điều không thể tránh khỏi khi điều khiển phương thiện. Cũng có lúc người tham gia giao thông vô tình rơi vào khúc cua có điểm mù nên trở tay không kịp. 

Cụ thể, mới đây, một clip do camera an ninh ghi lại cảnh xe ôtô chạy từ trong hẻm đi ra, cùng lúc đó cũng có một người phụ nữ đi xe máy hướng về phía đầu ôtô.

tai nan 1
Cú lộn trước đầu ôtô khiến ai nấy nhìn thấy đều điếng hồn

Cả hai cùng chạy hướng về chung một điểm nhưng do rơi vào trúng "điểm mù" nên xe máy không nhìn thấy ôtô đang băng băng lao tới. Điều đáng nói là đi chuyển trong hẻm nhỏ nhưng cả ôtô và xe máy đều không giảm tốc độ nên đã để xảy ra tai nạn đáng tiếc. Vụ va chạm khiến người phụ nữ lộn vòng vèo rồi bay xuống đường, người tài xế cũng tranh thủ xuống xem tình hình.

tai nan 2

Rơi trúng 'điểm mù', người phụ nữ lộn vòng trước đầu ôtô khiến ai nấy khiếp vía và cái kết bất ngờ - Ảnh 3Rơi trúng 'điểm mù', người phụ nữ lộn vòng trước đầu ôtô khiến ai nấy khiếp vía và cái kết bất ngờ - Ảnh 4Rơi trúng 'điểm mù', người phụ nữ lộn vòng trước đầu ôtô khiến ai nấy khiếp vía và cái kết bất ngờ - Ảnh 5

Cả hai xe đều rơi vào 'điểm mù' nên xảy ra tai nạn đáng tiếc - Ảnh: Cắt từ clip

Đây không phải là lần đầu tiên các vụ tai nạn giao thông do điểm mù gây ra, trước đó cũng có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc dẫn đến những tình huống thương tâm.

tai nan 3
Lái xe máy rơi vào điểm mù của container - Ảnh: CSGT.VN
tai nan 4
Một vụ tai nạn giao thông khác - Ảnh: VOV

Hiện tại clip vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận về nhiều bình luận quan tâm.

Không đeo khẩu trang, cụ ông dùng mũ cối đập vào công an khi bị nhắc nhở

Không đeo khẩu trang, cụ ông dùng mũ cối đập vào công an khi bị nhắc nhở

Khi bị chiến sĩ công an nhắc nhở, cụ ông này bất ngờ vung chiếc mũ cối đập vào cán bộ khiến ai nấy bức xúc.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông 1/8 va chạm giao thông tai nạn xe máy 1/8

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 37 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 37 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 37 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 6 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 30 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào