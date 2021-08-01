Rơi trúng 'điểm mù', người phụ nữ lộn vòng trước đầu ôtô khiến ai nấy khiếp vía và cái kết bất ngờ

Đang chạy bon bon trên đường, đến khúc rơi vào điểm mù, người phụ nữ bất ngờ bị tông lộn vèo trên đầu ôtô cực kỳ nguy hiểm.

Tai nạn giao thông trên đường phố là điều không thể tránh khỏi khi điều khiển phương thiện. Cũng có lúc người tham gia giao thông vô tình rơi vào khúc cua có điểm mù nên trở tay không kịp. Cụ thể, mới đây, một clip do camera an ninh ghi lại cảnh xe ôtô chạy từ trong hẻm đi ra, cùng lúc đó cũng có một người phụ nữ đi xe máy hướng về phía đầu ôtô.

Cú lộn trước đầu ôtô khiến ai nấy nhìn thấy đều điếng hồn Cả hai cùng chạy hướng về chung một điểm nhưng do rơi vào trúng "điểm mù" nên xe máy không nhìn thấy ôtô đang băng băng lao tới. Điều đáng nói là đi chuyển trong hẻm nhỏ nhưng cả ôtô và xe máy đều không giảm tốc độ nên đã để xảy ra tai nạn đáng tiếc. Vụ va chạm khiến người phụ nữ lộn vòng vèo rồi bay xuống đường, người tài xế cũng tranh thủ xuống xem tình hình.

Cả hai xe đều rơi vào 'điểm mù' nên xảy ra tai nạn đáng tiếc - Ảnh: Cắt từ clip Đây không phải là lần đầu tiên các vụ tai nạn giao thông do điểm mù gây ra, trước đó cũng có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc dẫn đến những tình huống thương tâm. Lái xe máy rơi vào điểm mù của container - Ảnh: CSGT.VN Một vụ tai nạn giao thông khác - Ảnh: VOV Hiện tại clip vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận về nhiều bình luận quan tâm.

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