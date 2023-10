Không đeo khẩu trang, cụ ông dùng mũ cối đập vào công an khi bị nhắc nhở

Khi bị chiến sĩ công an nhắc nhở, cụ ông này bất ngờ vung chiếc mũ cối đập vào cán bộ khiến ai nấy bức xúc.

Trên MXH chia sẻ một đoạn clip vào chiều 30/7 trong đó ghi lại cảnh một cụ ông đứng cự cãi với một chiến sĩ công an trong thời gian Hà Nội đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Điều đáng nói là cụ ông không hề đeo khẩu trang, khi bị anh công an nhắc nhở thì không chấp hành mà còn dùng mũ cối đập vào mặt cán bộ khiến người xem xôn xao.

Đoạn clip khi lên sóng đã nhận nhiều ý kiến từ cư dân mạng cho hành vi của cụ ông trong clip khi các chiến sĩ ngày đêm căng mình hỗ trợ chống dịch.

Chia sẻ về vụ việc cụ ông dùng mũ cối đập vào mặt công an, Đại tá Dương Văn Hiếu - Trưởng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) xác nhận vụ việc trên và cho biết trên Dân Trí rằng vụ việc xảy ra vào chiều cùng ngày, tại địa bàn phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Hiện công an quận đang chỉ đạo Công an phường Nghĩa Đô lập hồ sơ xử lý trường hợp kể trên và báo cáo công an quận.

Hành vi đáng trách của cụ ông

Vị Đại tá này cho biết thêm: "Cụ ông kể trên có dấu hiệu thần kinh không bình thường, ngay sau khi nắm được thông tin sự việc, chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành làm rõ và báo cáo trong thời gian sớm nhất".

Ngoài ra, ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho hay với PV rằng địa điểm xảy ra sự việc nằm trong ngõ 127 Lạc Long Quân, nhưng lại thuộc địa phận phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.

Phía chính quyền cũng đã phối hợp với phường Nghĩa Đô để khống chế, xử lý trường hợp cụ ông có hành vi chống đối kể trên và vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-deo-khau-trang-cu-ong-dung-mu-coi-dap-vao-cong-an-khi-bi-nhac-nho-415084.html