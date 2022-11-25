Mâu thuẫn phân chia tài sản, em trai cự cãi đâm anh ruột tử vong

Tin nóng 25/11/2022 19:15

Vì không đồng ý việc phân chia tài, sản mà Trần Văn Hồng đã tự tay đâm anh ruột tử vong.

 

Theo báo Công An, ngày 25-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Hồng (SN 1965, ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, chiều 17-11, ông Trần Văn H., 58 tuổi, ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy đến nhà thăm em ruột tại xã Tam Bình, huyện Cai Lậy.

Mâu thuẫn phân chia tài sản, em trai cự cãi đâm anh ruột tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ án (Nguồn: báo Công An)

Theo điều tra ban đầu, vào chiều ngày 17/11, ông T. V. H. (sinh năm 1964, ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy) đến nhà thăm em ruột tại ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy. Sau đó, ông H. nhậu cùng 2 người cháu.

Trong lúc đang nhậu, Hồng (em ruột ông H.) đi ngang nhà nên vào tham gia nhậu cùng. Trong lúc nhậu, do có mâu thuẫn từ trước nên ông H. và Hồng xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. 2 người cháu can ngăn không được nên bỏ về.

Sau một lúc giằng co, Hồng lấy dao đâm nhiều nhát vào người ông H. và tiếp tục lấy một con dao khác tấn công khiến ông H. tử vong.

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Nơi xảy ra vụ án (Ảnh: Báo Sài Gòn online)

Sau khi gây án, Hồng bỏ về nhà và bị lực lượng công an bắt giữ sau đó.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, ông H. tử vong do sốc mất máu cấp, vết thương gây đứt động mạnh cảnh.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do ông H. và Hồng có mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản cha mẹ để lại. Mâu thuẫn xảy ra trong thời gian dài.

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