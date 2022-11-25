Chiều nay (25/11), phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM tiếp tục xét xử các bị cáo: Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội “Giết người” và “Hành hạ người khác”; Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TPHCM) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm”.

Theo thông tin từ báo VTC, chiều 25/11, TAND TP.HCM tuyên án phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) về tội giết người và hành hạ người khác; bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, người tình của Trang, cha ruột bé V.A.) về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. HĐXX tuyên án. Ảnh: Đình Văn (Báo: VnExpress) Theo HĐXX, tại tòa, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và các chứng cứ tài liệu khác, nên có đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm tội như cáo buộc.

Hành vi của Trang là quá tàn ác đối với người lệ thuộc mình, hoàn toàn không có khả năng chống trả. Trang là người có tinh thần bình thường, đủ khả năng nhận thức việc thực hiện hành vi nguy hiểm đối với trẻ em. Ngày 21/12/21 bị cáo liên tục đánh trẻ Vân An trong nhiều giờ, đánh cháu bé trong tình trạng không mặc quần áo. "Đây là hành vi xấu xa, mất nhân tính thực hiện vì hành vi đê hèn. Hành vi của bị cáo còn có tính chất côn đồ khi liên tục đấm, đá, đánh nạn nhân", bản án nêu.



Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên tòa (Ảnh: VTC) Theo thông tin báo VnExpress, theo vị đại diện VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo gây bức xúc dư luận xã hội, Trang trong quá trình chung sống đã đánh đập bé V.A, do Trang không được gia đình Thái chấp nhận, Thái không chấp nhận có con chung nên Trang đã dùng nhiều lời lẽ, hành vi, hành hạ nhiều lần bé V.A. Đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, đại diện VKS cho rằng, Thái đã thờ ơ, không bảo vệ bé V.A., không tố cáo hành vi đánh đập tàn nhẫn của Trang. Hơn nữa, khi biết Trang đánh bé V.A. tử vong, Thái còn đăng nhập vào ứng dụng để xóa dữ liệu camera nên cần có bản án nghiêm khắc đối với bị cáo. Trang nói lời sau cùng (Ảnh cắt từ clip) Trước đó, Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Trang án tử hình đối với tội giết người, 2 - 3 năm tù đối với tội hành hạ người khác. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang; Nguyễn Kim Trung Thái lãnh án 8 năm tù

Xét xử vụ 'dì ghẻ’ sát hại con riêng người tình: Nguyễn Kim Trung Thái nói về hành động xoá dữ liệu camera Cùng thừa nhận hành vi phạm tội, trong khi bị cáo Trang nói không giải thích được hành vi tàn nhẫn của bản thân đối với bé A thì bị cáo Thái trả lời Tòa rằng ‘chỉ biết sai khi làm việc với cơ quan điều tra’ và khai lý do xóa dữ liệu camera.

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