Kinh hoàng: Đôi vợ chồng già chết bất thường trong nhà, thi thể phát hiện nhiều vết đâm

Tin nóng 01/02/2023 08:39

Ông Trương Quang Vinh – Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho biết, 2 vợ chồng tử vong làm nghề may comple, người chồng 60 tuổi và vợ gần 60 tuổi.

Theo thông tin từ Vietnamnet, sáng 1/2, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường Quang Trung.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 31/1, Công an phường Quang Trung nhận tin báo về việc phát hiện 2 thi thể tại phòng ngủ số nhà 155 Phùng Khắc Khoan. Đến hiện trường, lực lượng chức năng xác minh 2 người là vợ chồng và sống tại ngôi nhà này.

 

Ông Trương Quang Vinh – Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho biết, 2 vợ chồng tử vong làm nghề may comple, người chồng 60 tuổi và vợ gần 60 tuổi. Hai vợ chồng không ở cùng các con, sống rất hòa thuận với mọi người trong tổ dân phố, không có mâu thuẫn với ai.

Kinh hoàng: Đôi vợ chồng già chết bất thường trong nhà, thi thể phát hiện nhiều vết đâm - Ảnh 1
Cơ quan công an đến hiện trường vụ việc - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Dân Trí, khi đến hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi, cơ quan chuyên môn xác định cả 2 người tử vong trong tư thế nằm ngửa, trên một tấm đệm trải ở sàn nhà. Người chồng có nhiều vết đâm rách ở vùng đầu, còn người vợ bị một vết đâm ở bụng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều vết máu và một con dao dài khoảng 15cm, loại gọt hoa quả.

Hiện, vụ án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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