Kinh hãi gã 'yêu râu xanh' nhiều lần dùng dao khống chế để hiếp dâm rồi cướp tài sản các em nữ sinh ở miền Tây

Tin nóng 03/12/2022 16:03

Sau hơn 2 tuần thức trắng đêm truy tìm tung tích tên “yêu râu xanh”, đến ngày 3/12, Ban Chuyên án phát hiện được nơi ẩn náu của nghi phạm,

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 3/12, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa phối hợp với Công an các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau bắt giữ Nguyễn Hoàng Huy (35 tuổi, ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và "Cướp tài sản”. 

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 11 vừa qua, trên địa bàn huyện Gò Quao và TP Rạch Giá (Kiên Giang) liên tiếp xảy ra 3 vụ, 6 nữ sinh trung học cơ sở trên đường đi học bị một đối tượng dùng hung khí khống chế đưa đến nơi vắng để cướp tài sản rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. 

Trước tình hình trên, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự lập chuyên án điều tra vụ "cướp tài sản, hiếp dâm người dưới 16 tuổi" xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

 

Kinh hãi gã 'yêu râu xanh' nhiều lần dùng dao khống chế để hiếp dâm rồi cướp tài sản các em nữ sinh ở miền Tây - Ảnh 1
Nguyễn Hoàng Huy đã có 2 tiền án về tội cướp tài sản; hiếp dâm trẻ em; dâm ô đối với trẻ em, mới ra tù nhưng tiếp tục tái phạm hành vi cũ - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Giao thông, sau hơn 2 tuần thức trắng đêm truy tìm tung tích tên “yêu râu xanh”, đến ngày 3/12, Ban Chuyên án phát hiện được nơi ẩn náu của nghi phạm. Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang, Công an huyện Gò Quao, Công an TP Rạch Giá đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau đã bắt giữ nghi phạm khi hắn đang ẩn náu tại 1 phòng trọ ở phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Đó là đối tượng Nguyễn Hoàng Huy (SN 1987, ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), có 2 tiền án về tội cướp tài sản; hiếp dâm trẻ em; dâm ô đối với trẻ em, mới ra tù hồi tháng 7/2022.

Tại cơ quan công an, bước đầu Huy khai nhận đã gây ra 3 vụ cướp tài sản và hiếp dâm. Có tổng cộng 6 em nữ sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang bị cướp và hiếp dâm khi đi cùng nhau, bị gã này khống chế.

Như trưa 27/11/2022, 3 em Y., M. và P. - cùng 12 tuổi, đều là học sinh 1 trường THCS ờ Gò Quao (Kiên Giang) đang tập cầu lông trong sân trường. Lúc này, Huy chạy xe đến giả đò nói có con đang đi học thì bị người khác đánh, nên ngỏ ý nhờ 3 em này giúp đỡ thì được sự đồng ý.

Sau đó, Huy kêu em Y. lên xe để y chở đi, còn M. và P. đi xe đạp điện theo sau. Khi đến khu vực vắng người, Huy dừng xe dùng dao khống chế 3 em này vào trong đám sậy, cướp tài sản và hiếp dâm…

Huy còn thừa nhận, đã gây ra 3 vụ cướp tài sản và hiếp dâm các em nữ sinh khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang và 1 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ, để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội cướp tài sản và tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

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