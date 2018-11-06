Hé lộ nguyên nhân bất ngờ vụ thanh niên 17 tuổi sát hại nữ giáo viên về hưu ở Hưng Yên

Tin nóng 06/11/2018 14:54

Tại cơ quan điều tra, nghi can 17 tuổi khai nguyên nhân sát hại nữ giáo viên về hưu bắt nguồn từ một con gà đi lạc.

Trưa nay (6/11), Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Phù Cừ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc nữ giáo viên về hưu bị sát hại tại nhà riêng xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Hiện nghi can Đoàn H.Th. (17 tuổi, trú tại Phố Cao, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ) đã bị bắt để điều tra về hành vi giết nữ hàng xóm là bà Nguyễn Thị T. (66 tuổi) và chém trọng thương một cụ ông khác.

Hé lộ nguyên nhân bất ngờ vụ thanh niên 17 tuổi sát hại nữ giáo viên về hưu ở Hưng Yên - Ảnh 1

Nam thanh niên 17 tuổi sát hại nữ giáo viên về hưu - Ảnh: Người Lao Động

Bước đầu, Th. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai của đối tượng, cách đây vài ngày, con gà của Th. đi lạc sang nhà bà T. Do bị bà T. chửi mắng về chuyện này nên thanh niên đem lòng oán hận.

Tối 5/11, Th. sang nhà nữ hàng xóm với mục đích đánh và dọa nạt bà T. để cảnh cáo, tuy nhiên không may quá tay gây ra án mạng.

Khi nghe tiếng bà T. kêu cứu, ông Bùi N.Đ. (74 tuổi, hàng xóm bà T.) chạy sang xem thì bị Th. đấm nhiều nhát, sau đó dùng dao chém 2 nhát vào mặt ông Đ. rồi bỏ trốn.

Ông T. được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Theo Người Lao Động, bà T. là góa phụ, có một người con nhưng đi làm ăn xa. Sáng 6/11, người thân đã tổ chức hậu sự cho nạn nhân.

Hé lộ nguyên nhân bất ngờ vụ thanh niên 17 tuổi sát hại nữ giáo viên về hưu ở Hưng Yên - Ảnh 2

Người thân tổ chức hậu sự cho nạn nhân - Ảnh: Người Lao Động

Như đã đưa tin, khoảng 20 giờ ngày 5/11, tại thị trấn Trần Cao (huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng yên) xảy ra vụ án mạng khiến 1 người phụ nữ tử vong và 1 cụ ông 74 tuổi trọng thương. Nghi phạm được xác định là nam thanh niên hàng xóm 17 tuổi, bị cơ quan chức năng bắt giữ sau đó.

Hiện Công an huyện Phù Cừ đã chuyển hồ sơ vụ án lên Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng này.

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