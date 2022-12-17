Hé lộ danh tính nghi phạm đang lẩn trốn sau khi sát hại người đàn ông tại nhà riêng ở Hải Dương

Tin nóng 17/12/2022 08:27

Thành là nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra ngày 16/12 tại thôn Cát Khê, xã Hiệp Cát.

Liên quan đến vụ người đàn ông bị sát hại tại nhà riêng ở thôn Cát Khê, tỉnh Hải Dương, theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định truy tìm Trịnh Xuân Thành (SN 1980) trú tại thôn Kinh Dương, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Hải Dương, nghi phạm Trịnh Xuân Thành là đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội, đã bỏ trốn khỏi hiện trường, hiện không rõ ở đâu nên cần tổ chức truy tìm để phục vụ yêu cầu điều tra.

 

Hé lộ danh tính nghi phạm đang lẩn trốn sau khi sát hại người đàn ông tại nhà riêng ở Hải Dương - Ảnh 1
 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương truy tìm nghi phạm Thành sát hại người đàn ông - Ảnh: báo Dân Việt

Theo thông tin từ Giadinh.net, đối tượng Thành có đặc điểm: Cao 1m60, dáng người nhỏ, khuôn mặt dài; mặc áo khoác tối màu, có kẻ sáng màu ngang vùng ngực, cánh tay; mặc quần vải màu ghi; tai phải mất 1/3 phía trên. Khi bỏ trốn, Thành đi xe máy Wave BKS 34F-0785 màu xanh.        

Trước đó, sáng 16/12, người dân thôn Cát Khê phát hiện ông Đ. nằm ông tử vong ở sân nhà và trên người có vết thương. Qua xác minh điều tra ban đầu của cơ quan chức năng xác định, trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân phát hiện ai đó đã đổ xăng vào nhà đốt, nên ông Đ. chạy ra sân thì bị hung thủ ra tay sát hại.

Vì ông Đ. ở nhà một mình, khoá cổng, trong vườn có nhiều cây cối nên khi xảy ra vụ việc mọi người khó phát hiện.

Hiện cơ quan công an đang tích cực truy bắt đối tượng gây án và điều tra nguyên nhân sự việc. 

Người đàn ông độc thân bị sát hại dã man trong căn nhà có dấu hiệu bị phóng hỏa

Người đàn ông độc thân bị sát hại dã man trong căn nhà có dấu hiệu bị phóng hỏa

Cơ quan công an đã xác định nguyên nhân vụ án người đàn ông độc thân bị sát hại dã man trong căn nhà có dấu vết phóng hỏa đốt cháy.

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