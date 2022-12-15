HĐXX quyết định tuyên phạt Tống Thị Tùng Linh chung thân về tội "Giết người", 3 năm tù tội "Hủy hoại tài sản", 3 năm tù tội "Mua bán trái phép chất độc". Tổng hợp mức án dành cho bị cáo Linh là chung thân.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào chiều 15/12, sau một tuần nghị án kéo dài, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên án đối với bị cáo Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ TP Bà Rịa) về 3 tội danh. Linh là bị cáo trong vụ dùng chất độc xyanua đầu độc cha ruột là ông T.H.Đ. (SN 1968). Thời điểm gây án, Linh đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP HCM.

Thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm, vụ án Tống Thị Tùng Linh đầu độc cha ruột từng gây xôn xao dư luận vào hồi tháng 1/2022.

Cùng liên quan trong vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Thư (31 tuổi, ngụ TP HCM) 2 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất độc". Thư là người đã bán chất độc xyanua cho Linh.

Tòa nhận định, hành vi bị cáo Linh là đặc biệt nghiêm trọng, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, phù hợp với tính chất, hành vi gây ra. Tuy nhiên, người thân trong gia đình đã có yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên cần có bản án khoan hồng để bị cáo có cơ hội nhìn nhận lỗi lầm.

Đối với bị cáo Trần Thị Ngọc Thư, hành vi nguy hiểm, buôn bán chất độc gây nguy hiểm cho xã hội, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian.

Bị cáo Trần Thị Ngọc Thư (áo trắng) tại phiên tòa - Ảnh: Báo Người Lao Động

Tại tòa một tuần trước, Linh khai nguyên nhân dẫn đến việc đầu độc cha do thường xuyên bị la mắng trong thời gian dài. Cha của Linh không lắng nghe nguyện vọng, nhu cầu của con mà còn áp đặt con cái trong việc học hành, ép con lựa chọn ngành học theo ý muốn chủ quan. Mặc dù vẫn chu cấp cho Linh ăn học, nhưng lại hay mắng chửi mỗi khi Linh xin tiền để đóng học, khiến Linh luôn cảm thấy bức bối, áp lực đè nặng mà không thể chia sẻ cùng ai.

Nói lời sau cùng, Linh bật khóc xin lỗi gia đình và mong được tha thứ cho những tội lỗi của mình gây ra. Đối với người bán chất độc cho Linh, bị cáo Thư khai, cửa hàng nơi bán chất xyanua không phải do mình làm chủ, Thư mới vào làm việc được hơn một tháng. Thời điểm bán, do Linh năn nỉ mua về làm thí nghiệm nên mới bán, bản thân thiếu hiểu biết về loại chất này.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, Tống Thị Tùng Linh nảy sinh ý định giết cha ruột là ông Tống Hồng Điệp (54 tuổi, cùng trú TP Bà Rịa).

Từ khoảng tháng 9/2021, Linh từng giã thuốc ngủ pha vào nước để ông Điệp uống với mục đích giết cha, nhưng bất thành. Sau đó, Linh không từ bỏ ý định, lên mạng tìm hiểu chất độc xyanua để đầu độc.

Ngày 18/1/2022, Linh bắt xe khách lên chợ Kim Biên (Quận 5, TP.HCM) để tìm mua chất độc xyanua. Tại đây Linh đến sạp hàng tên “Xuyến” do Trần Thị Ngọc Thư làm chủ để hỏi mua.

Lúc đầu, Thư bảo không có bán, nhưng do Linh năn nỉ và nói là sinh viên cần mua về để làm thí nghiệm, nên Thư đã gọi điện cho bà Lê Thị Rua (42 tuổi, trú TP.HCM) để hỏi mua lại, bà R. báo giá 220 nghìn đồng/1kg, sau đó Thư bán lại cho Linh giá 500 nghìn đồng/1kg.

Mua được xyanua, Linh bỏ vào túi nilon cho vào balo của mình rồi đón xe về lại TP Bà Rịa.

Hội đồng xét xử tuyên án - Ảnh: Báo VietNamNet

Khoảng 18h cùng ngày, Linh thấy cha đang ngồi nhậu một mình trên võng nên lấy xyanua để dưới chân cầu thang đi tắm rửa, nấu ăn. Đến khoảng 20h, Linh lấy chất xyanua cho vào 3 chai nhựa đựng nước, rồi để lại vào ngăn mát tủ lạnh với mục đích để cha uống.

Khoảng 5 phút sau, ông Điệp vào mở tủ lạnh lấy 1 trong 3 chai nước Linh pha lúc nãy để uống, thì thấy có mùi lạ nên nhả nước ra và đi vào phòng vệ sinh chốt cửa, nôn ói. Khi không còn nghe tiếng ông Điệp, Linh nghĩ cha đã chết nên đi ngủ.

Đến khoảng 7h sáng hôm sau (19/1), Linh đi mua máy cưa về phá cửa phòng vệ sinh kéo xác ông Điệp ra ngoài. Sau đó, Linh mua gạch, xi măng để xây giấu xác cha.

Nghĩ việc làm trên khó che dấu hành vi, Linh dùng xăng đốt nhà rồi chạy qua nhà ông nội kế bên vờ loan tin có người không rõ lai lịch đột nhập, gây án.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định việc Linh đốt nhà đã gây cháy 2 chiếc xe máy, thiệt hại gần 9 triệu đồng.

Hành vi của Trần Thị Ngọc Thư, mặc dù biết rõ xyanua là chất độc nhưng khi Linh hỏi mua thì vẫn bán, nên phải chịu trách nhiệm với tội Mua bán trái phép chất độc.