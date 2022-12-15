Hà Nội: Xác minh đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên đánh đập bé trai 9 tuổi do 'đè nút đóng cửa thang' gây bức xúc

Tin nóng 15/12/2022 14:32

Mới đây trên mạng xã hội đang xôn xao đoạn clip một nam thanh niên chửi bới, đá và tát một bé trai 9 tuổi vì cháu bé đè nút đóng cửa thang ở chung cư Hà Nội.

Theo thông tin từ báo VTV News, từ lời kể của bố cháu bé, vào lúc 19h30 ngày 13/12, cháu T.G.H 9 tuổi có đi thang máy bên phía tầng cao để đi lên nhà. Khi vào thang, cháu có bị đè nút đóng cửa thang. Đúng lúc đó có một thanh niên sống cùng tòa nhà đi vào đã có hành vi chửi bới, lăng mạ cháu bé và dùng chân đá cháu bé. 

Bố cháu bé cho biết, một số người sống cùng tầng trong chung cư đã chứng kiến hành vi của nam thanh niên. 

Khi thang máy lên đến tầng 38, bé trai đi ra ngoài có ngoảnh mặt lại nhìn thì tiếp tục bị thanh niên này đi theo tát mạnh vào mặt. Hành vi này cũng đã được camera ghi lại.

Hà Nội: Xác minh đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên đánh đập bé trai 9 tuổi do 'đè nút đóng cửa thang' gây bức xúc - Ảnh 1
Dù có người can ngăn nam thanh niên vẫn không dừng lại - Ảnh: Báo Dân Trí  

"Đến khi con tôi nằm sõng soài ở đất nó vẫn ko tha và tiếp tục dùng những lời lẽ vô học, hăm doạ con tôi. Con tôi vô cùng hoảng loạn và đã nhắn tin gọi điện cho tôi bảo "Ba ơi cứu con". Lúc này những người hàng xóm cùng tầng 38 ra can ngăn thì cũng bị nam thanh niên đe doạ, chửi bới" - bố cháu bé thuật lại.

Đáng nói, khi mẹ bé trai chạy về và lên nhà nam thanh niên cũng bị người này chửi bới, hăm dọa và đá mạnh vào người. Sau đó, mẹ cháu bé đã được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Hà Nội: Xác minh đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên đánh đập bé trai 9 tuổi do 'đè nút đóng cửa thang' gây bức xúc - Ảnh 2
Hà Nội: Xác minh đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên đánh đập bé trai 9 tuổi do 'đè nút đóng cửa thang' gây bức xúc - Ảnh 3
Người nhà của cháu bé cũng bị nhục mạ và bị đánh - Ảnh: Báo VTV News  

Theo thông tin từ báo Dân trí, chỉ huy Công an phường Đại Kim cho biết, sáng 15/12, những người liên quan đã đến trụ sở công an để trình báo, làm việc. 

"Đơn vị đang cho xác minh, làm rõ sự việc theo nội dung trình báo", vị chỉ huy nói và cho hay sức khỏe của bé trai không bị ảnh hưởng.

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