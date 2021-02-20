Hải Dương phát hiện thêm nữ nhân viên spa thẩm mỹ nghi dương tính Covid-19

Tối 20/2, lực lượng chức năng Hải Dương thông tin, vừa phát hiện nhân viên một spa thẩm mỹ tại thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng) nghi dương tính với Covid-19.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng TP Hải Dương, người này là N.B.K. (SN 1986, quê tỉnh Hậu Giang), ở trọ tại khu dân cư Tiến Đạt, phường Ái Quốc, TP Hải Dương.

Chị N.B.K. là nhân viên spa thẩm mỹ Thùy Dung do chị T.T.D. (trú tại KĐT Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng) làm chủ.

Theo thông tin ban đầu, lịch trình của chị N.B.K. như sau:

Hàng ngày làm việc ở cửa hàng thẩm mỹ đến tối thì về nhà trọ. Tại nơi làm việc, nữ nhân viên thường xuyên tiếp xúc với chị T.T.D. là F0. Tối 26/1, N.B.K. tới nhà bạn ở xã Quốc Tuấn (Nam Sách, Hải Dương).

Từ ngày 1/2, anh P.V.T. (chồng chị T.T.D.) trở thành F1 của bệnh nhân Đ.N.Đ. nên chị T.T.D. là F2. Nữ nhân viên cửa hàng thẩm mỹ là F3, tự cách ly ở phòng trọ.

Ngày 13/2, anh P.V.T. dương tính với Covid-19, chị T.T.D. trở thành F1, còn nữ nhân viên spa là F2. Trong thời gian này, chị N.B.K. có biểu hiện ho và mua thuốc uống tại cửa hàng ở KĐT Nam Quang, phường Ái Quốc (TP Hải Dương).

Nữ nhân viên spa nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh: Tiền Phong

Đến ngày 18/2, chị T.T.D. xét nghiệm dương tính, nữ nhân viên trở thành F1. Tối 19/2, lực lượng y tế đưa chị N.B.K. đi cách ly tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới Hải Dương và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Tối 20/2, lực lượng y tế TP Hải Dương khẩn cấp truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan.

Được biết, chiều 20/2, TP Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca mắc mới, trong đó tại Cẩm Giàng 2 ca, Chí Linh 2 ca và TP Hải Dương 2 ca, tất cả đều đã được cách ly trước đó.

Khẩn: Công an Kim Thành đề nghị ai đến 8 địa điểm này khai báo y tế ngay Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương phát thông báo khẩn ai đã đến 8 địa điểm này trong thời điểm được công bố cần khai báo y tế ngay.

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