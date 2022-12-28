Cô gái được các bác sĩ điều trị hồi sức tích cực, diễn tiến sức khỏe đến thời điểm này có khá hơn đêm qua và có thể rút được máy thở.

Theo thông tin từ Zingnews, sáng 28/12, đại diện Bệnh viện Thành phố Thủ Đức xác nhận cô gái Nguyễn Ngọc Bích (18 tuổi, quê ở xã Thường Phước 1, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) tự vào cấp cứu một mình vào hôm qua đã có người thân đến chăm sóc.

Đại diện Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện cho biết sau khi đăng tin tìm người thân cho Ngọc Bích, đơn vị tiếp nhận nhiều cuộc điện thoại gọi đến, bày tỏ quan tâm đến hoàn cảnh của cô gái.

Phía công an tỉnh Đồng Tháp đã xác minh nhân thân Ngọc Bích ở địa phương. Bố mẹ cô gái này đã mất 2 năm trước, Bích sống một mình rồi lên TP.HCM làm thuê.

Bệnh nhân này đang được các bác sĩ điều trị hồi sức tích cực, diễn tiến sức khỏe đến thời điểm này có khá hơn đêm qua và có thể rút được máy thở.

Diễn tiến sức khỏe của Ngọc Bích có khá hơn đêm qua - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Người Lao động, cha mẹ em Ngọc Bích đã mất cách nay 2 năm. Em sống một mình và tự lên TP.HCM kiếm sống, ai kêu gì làm đó. Ngay từ nhỏ cho đến nay, Bích cũng không có một loại giấy tờ tùy thân nào "lận lưng" trong người nên em không thể xin được việc làm trên TP.

Giữa khuya 25/12, cô gái này mệt và khó thở nhiều, tìm cách cứu mình nên em tự chạy vào Khoa Cấp cứu của bệnh viện thì ngất luôn trước cửa.

Tìm thân nhân của cô gái 18 tuổi quê An Giang bất ngờ xông vào bệnh viện ở TP.HCM nhờ cấp cứu Cô gái này tự vào Khoa Cấp cứu của bệnh viện nhờ cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi và khó thở, trên người không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào.

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