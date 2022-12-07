Đã tìm thấy cô gái chạy xe máy ra khỏi nhà rồi bất ngờ mất liên lạc với gia đình

Tin nóng 07/12/2022 08:51

"Không có tiền trả cho các app này và bị gọi điện đòi tiền liên tục nên cháu bị áp lực rồi bỏ nhà đi. Hiện sức khỏe cháu bình thường nhưng tâm lý vẫn chưa ổn định" - cha của nữ sinh chia sẻ.

Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 7/12, ông Phạm Văn Hội (52 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) cho biết, gia đình đã tìm thấy con gái là P.N.Q.N. (20 tuổi) rời khỏi nhà và bị mất liên lạc hơn 3 ngày.

Cụ thể, chiều 6/12, lực lượng chức năng lần theo dấu vết của điện thoại và xe máy thì phát hiện N. ở một chung cư tại quận 10 nên tiếp xúc động viên, hỏi thăm và thông tin cho ông Hội đến đưa về nhà.

Ông Hội cho biết, hồi tháng 10, N. đi làm thêm và làm bể đồ của quán ăn (trị giá gần 2 triệu đồng). Do không có tiền bồi thường nên N. phải vay từ nhiều app.

"Không có tiền trả cho các app này và bị gọi điện đòi tiền liên tục nên cháu bị áp lực rồi bỏ nhà đi. Hiện sức khỏe cháu bình thường nhưng tâm lý vẫn chưa ổn định. Tôi cảm ơn mọi người đã hỗ trợ gia đình trong những ngày vừa qua" - ông Hội chia sẻ.

Sau khi đi xe máy khỏi nhà, N. thuê khách sạn ở 2 đêm cho đến khi gia đình tìm thấy tại chung cư ở quận 10.

Đã tìm thấy cô gái chạy xe máy ra khỏi nhà rồi bất ngờ mất liên lạc với gia đình - Ảnh 1
Camera ghi lại hình ảnh của cô gái lái xe máy trên đường - Ảnh: báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 5/12, Công an xã Xuân Thới Sơn (H.Hóc Môn, TP.HCM) cho biết, vừa tiếp nhận tin trình báo của người dân về việc cô gái đi xe máy ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với gia đình. Người thân của cô gái đi tìm nhiều nơi nhưng chưa tìm thấy.

Ông Phạm Văn Hội (52 tuổi) nhà ở đường Dương Công Khi, tổ 4, ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn, TP.HCM, là cha ruột của chị Phạm Ngọc Quỳnh Ngân (20 tuổi). Ông Hội cho biết, Ngân là sinh viên năm 3 của một trường đại học ở TP.HCM.

Chiều 3/12, con gái ông chạy xe máy ra khỏi nhà. Đến hơn 22 giờ cùng ngày, Ngân gọi điện thoại về cho biết, sau khi ra khỏi nhà đã gửi xe máy rồi bắt taxi đi cùng bạn đến trường học thi bằng lái xe (bạn của Ngân học).

Bạn của Ngân sau đó về nhà, còn Ngân tiếp tục đi taxi về, có ghé bên đường mua đồ. Lúc này, có người phụ nữ đến tiếp cận, bắt chuyện. Ngân sau đó không biết chuyện gì xảy ra, khi tỉnh dậy thấy mình ở Bến Tre. “Ngân nói đang ở Bến Tre, khi tôi nói xuống rước về, con bé từ chối và nói ở nhà bạn, sáng sẽ về. Từ đó đến nay tôi mất liên lạc với con”, ông Hội nói.

Cũng theo ông Hội, từ trước đến nay con gái ông chưa đi xa một mình. Khi con gái mất liên lạc đến ngày 4/12, vợ chồng ông Hội nhận được điện thoại từ người lạ thông báo con gái vay tiền và yêu cầu trả.

Vợ chồng ông Hội đã trình báo sự việc cho Công an xã Xuân Thới Sơn để nhờ giúp đỡ. Đại diện Công an xã Xuân Thới Sơn (H.Hóc Môn) cho biết, sau khi tiếp nhận đơn trình báo, đơn vị đã cử cán bộ hỗ trợ gia đình tìm kiếm, đồng thời chuyển hồ sơ lên Công an H.Hóc Môn thụ lý theo thẩm quyền.

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