Tại hiện trường, anh Hưng được xác định tử vong trong tư thế treo cổ trên cửa sổ phòng nghỉ; chị Hồng tử vong trong tư thế nằm ngửa trên giường.

Theo thông tin từ báo Tin Tức/ TTXVN, ngày 16/11, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an huyện Phú Riềng điều tra nguyên nhân khiến 2 vợ chồng tử vong trong nhà nghỉ. Các nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hồng (28 tuổi) và chồng là Nguyễn Thanh Hưng (36 tuổi), cùng ngụ thôn Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Trước đó, chiều 15/11, anh Nguyễn Thanh Hưng điều khiển xe máy đến một nhà nghỉ ở thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho thuê phòng nghỉ. Khoảng gần 1 tiếng sau, chị Hồng cũng chạy xe máy đến vào phòng nghỉ số 3 cùng chồng. Đến 21 giờ cùng ngày, chủ nhà nghỉ đến gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời. Sau đó, người này cùng hàng xóm dùng chìa khóa mở cửa thì phát hiện 2 vợ chồng chị Hồng đã tử vong.

Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng - Ảnh: báo Bình Phước

Theo thông tin từ báo Bình Phước, ngay khi nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường phục vụ hoạt động điều tra.

Tại hiện trường, anh Hưng được xác định tử vong trong tư thế treo cổ trên cửa sổ phòng nghỉ; chị Hồng tử vong trong tư thế nằm ngửa trên giường, phần đầu bị chăn quấn kín, trên vùng mặt và cổ xuất hiện vết thương.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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