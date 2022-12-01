Do cuộc sống khó khăn, chị T. đi xuất khẩu lao động. Sau khi về nước, tình cảm giữa hai vợ chồng chị T. đã không còn như trước.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Lữ Văn Lý (40 tuổi, ngụ xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) để điều tra về tội giết người. Nạn nhân chính là vợ của Lý.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau một thời gian đi xuất khẩu lao động tại Ả Rập Xê Út, chị VTT (37 tuổi) về nước và bày tỏ ý định ly hôn với Lý. Tuy nhiên, Lý muốn tiếp tục cuộc hôn nhân nên hai bên mâu thuẫn.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ trọng án - Ảnh: báo người Lao động

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao động, vào cuối tháng 9/2022, do mâu thuẫn vợ chồng, chị Vi Thị T. (SN 1985; vợ Lý) đã bỏ về nhà mẹ đẻ là bà Lương Thị L. (ngụ cùng thôn) để ở.

Sau đó, Lý giấu 1 cái kéo trong người đi sang nhà bà L. tìm chị T. để đưa về nhà, tuy nhiên chị T. nhất mực không về rồi bỏ xuống bếp ngồi.

Thấy vậy, Lý đi xuống bếp, rút kéo đâm nhiều nhát vào vùng ngực làm chị T. tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi đâm chết vợ, Lý tự dùng kéo đâm vào bụng mình nhiều nhát để tự sát nhưng không thành.

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng Lữ Văn Lý từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, đã có với nhau 2 người con (15 và 18 tuổi). Do cuộc sống khó khăn, chị T. đi xuất khẩu lao động. Sau khi về nước, tình cảm giữa hai vợ chồng chị T. đã không còn như trước.

Lý mong muốn tiếp tục cuộc hôn nhân, còn chị T. muốn ly hôn. Do níu kéo bất thành, Lý đã gây ra sự việc đau lòng trên.

Xảy ra cãi vã với chồng, người vợ tử vong thương tâm bỏ lại 3 con thơ Xảy ra xích mích với chồng, người phụ nữ bị ngã, sau đó đã không qua khỏi. Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

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