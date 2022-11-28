Đêm 26/11, thi thể của 3 nạn nhân gồm bà Nguyễn Thị Thịnh (42 tuổi) cùng hai con là Nguyễn Đăng Kha (18 tuổi) và Nguyễn Xuân Nhị (7 tuổi) được gia đình đưa về nhà tại thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình. Người con trai đầu là Nguyễn Đăng Khiêm đang đi bộ đội tại tỉnh Bình Định cũng được đơn vị cử người đưa về nhà ngay sau đó. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, Ban Chỉ huy quân sự huyện Vạn Ninh phân công người ra động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Liên quan đến vụ 3 mẹ con bị xe tải lùi gây tai nạn thương tâm, theo thông tin từ VOV, chiều 27/11, gia đình, địa phương, các đơn vị quân đội tổ chức tang lễ 3 mẹ con có nhà ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa bị tai nạn giao thông ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Cơ quan Công an thị xã Sông Cầu cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự lái xe gây ra vụ tai nạn này.

"Trời ơi! Hôm qua ba mẹ con nó đi thăm thằng anh hai đi lính ở Bình Định, từ chiều hôm trước nó đã nghỉ làm đi tít ra ngoài Tu Bông mua đồ, nấu nướng để thăm con. Ai dè lúc về dính cái này… Đi ba mà lúc về chẳng còn ai.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, trong căn nhà nhỏ có ba chiếc quan tài được sắp kề nhau, nhiều người đến chia buồn đều không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh này. Cầm chiếc khăn tay cứ lau đi lau lại di ảnh cháu, bà Lê Thị Kim Phụng - mợ dâu của bà Nguyễn Thị Thịnh (nạn nhân vụ tai nạn) nghẹn ngào cho hay, từ chiều qua nghe tin bà hầu như không thể chợp mắt.

Vợ chồng nó làm thợ hồ, nắng thì làm mưa thì nghỉ. Chồng nó đêm thì đi châm lươn, còn vợ nó thì nhận mây tre đan về làm ngày được vài chục. Nhà không khá giả gì nhưng được cái êm ấm, hai vợ chồng nó ráng làm ăn để vun vén cho ba đứa con" - bà Phụng nói.

Bà Nguyễn Thị Ái bật khóc khi kể về cuộc gặp định mệnh của em gái và các cháu - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Tất bật chạy ra chạy vào lo hậu sự cho em gái và hai cháu, bà Nguyễn Thị Ái - chị cả của bà Thịnh gấp gáp nói: "Giờ rối quá không biết làm sao, lúc nhận tin báo tôi chỉ nghĩ là bị thương nặng chứ không nghĩ ra nông nỗi này… Chiều qua tôi cố gắng gom góp tiền để lo cho ba mẹ con, ra đến nơi nhìn ba mẹ con nó nằm đó mà tôi không cầm được nước mắt".

Bà Ái cho hay lúc 5h chiều 26/11, ông Khoa hớt hải chạy đến nhà bà báo tin em gái và hai cháu bị tai nạn, lúc này bà mới thuê xe để chở ra Phú Yên xem tình hình. Hơn 9h đêm cả nhà mới ra đến nơi.

"Cả hai vợ chồng nó có một cái điện thoại, hôm đó vợ nó mang điện thoại theo. Lúc bị nạn, công an ngoài đó liên hệ về xã, xã gọi về thôn để báo cho chồng nó biết. Ngồi trên xe mà lòng tôi như lửa đốt, cứ mong còn người sống. Giá mà mấy mẹ con nó thuê xe ô tô đi, nhà nó tiết kiệm nên đi xe máy rồi xảy ra chuyện vầy. Giờ tôi không còn nước mắt để khóc, vì tôi phải bình tĩnh để lo liệu" - bà Ái nói.

Cũng theo bà Ái, khi biết vụ tai nạn nhiều người đã quyên góp, ủng hộ cho gia đình được hơn 250 triệu đồng trong sáng 27/11. Tuy nhiên phía gia đình xin ngừng nhận thêm vì số tiền này đã đủ lo hậu sự và nhường lại cho những người thực sự cần nó.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh: VTC news

Đến khuya ngày 26/11, người con trai đầu tên là Nguyễn Đăng Khiêm vẫn còn nguyên trên người bộ đồ quân phục, chạy vội vào nhà ôm mẹ và 2 em liên tục gọi: "Mẹ ơi! Em ơi! Con về rồi đây, dậy đi, đừng ngủ nữa!".

Khiêm chia sẻ đây là lần thứ hai mẹ và các em đi thăm Khiêm sau khi em nhập ngũ hồi đầu năm 2022. Khiêm nghỉ học sớm, đi học thợ tiện rồi vô Sài Gòn làm, sau đó trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Với Khiêm, Nhi là cô em gái út trong nhà nên em luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho em gái, mỗi lần liên lạc người được hỏi đầu tiên luôn là Nhi.

"Sáng hôm đó mẹ nấu đồ ăn mang theo thăm em, cả nhà còn nói chuyện thật vui, bé Nhi còn đội mũ, mặc áo lính của em chụp hình nữa…" - nói đến đây Khiêm cúi mặt ráng không để khóc.

Ngồi lặng lẽ như người mất hồn giữa ba chiếc quan tài, ông Khoa - chồng của nạn nhân vẫn chưa tin vợ và con mình lại chết thảm dưới bánh xe tải. Ông Khoa dùng tay áo lau nước mắt: "Vợ tôi nó chăm lắm, đan mây, gieo giống, xuống biển cắt đầu cá… ai kêu gì cũng làm… Mình phải làm để có tiền sắm sửa, nuôi con. Mọi khi vợ hay cùng tôi đi phụ hồ, hôm đó mà biết trước vầy, ở nhà làm là không xảy ra chuyện này rồi".

Ông Khoa nói vì con trai cả sắp chuyển đơn vị, Tết sẽ không về nên cả nhà ra thăm, còn ông bận làm. Lần đi đầu cả nhà đi chỉ có con trai giữa là không ra được, nên lần này cả ba mẹ con đi thăm.

"Con bé út nó thương anh Hai nó lắm, cứ đòi theo bằng được dù đường xa, cả ba mẹ con phải dậy từ 3h sáng để tranh thủ đi. Không ngờ đây là lần gặp cuối cùng của mấy mẹ con nó… Lúc đến nơi mưa bay lất phất thảm vô cùng, nhìn ba mẹ con nằm dưới mái hiên, người phủ chiếu. Tôi như thấy trời sập xuống. Sắp tới thằng con cả vô đơn vị lại, nghĩ tới cảnh về nhà mà thấy ba cái ảnh thờ, tôi đứt ruột làm sao chịu nổi nữa. Cứ thấy là khóc" - ông Khoa nghẹn ngào.

Ông Khoa cũng mong muốn cậu con trai cả sẽ sớm xuất ngũ, hoặc chuyển đơn vị về gần nhà với ông.

Ông Nguyễn Đình Sơn - Trưởng thôn Bình Trung 1, cho biết hai vợ chồng ông Khoa là những người chăm chỉ, sống hòa đồng cùng với mọi người. Phía địa phương cũng có hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình ông Khoa.

Em Nguyễn Đăng Khiêm trong bộ quân phục gục khóc bên thi thể mẹ và hai em - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin từ VTC news, chiều 27/11, Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, cơ quan này đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối Trần Hữu Dương (SN 1987, trú xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai). Dương là tài xế điều khiển xe tải trong vụ tai nạn làm 3 mẹ con tử vong tại chỗ.

Công an thị xã Sông Cầu đã kiểm tra sức khỏe tài xế với sự chứng kiến của người dân địa phương, kết quả xét nghiệm âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 26/11, tại Km1249 + 170 QL1 thuộc thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, Phú Yên, Trần Hữu Dương điều khiển xe tải đi lùi, va chạm với xe máy do Nguyễn Đăng Kh. (sinh năm 2005) điều khiển, chở theo mẹ là chị Nguyễn Thị T. (SN 1981) và em gái là Nguyễn Xuân N. (sinh năm 2016). Cả ba mẹ con đi trên xe máy (trú thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) đều tử vong tại chỗ.

Trần Hữu Dương khai, tài xế này chở hàng từ Quảng Ngãi đi TP.HCM, dừng xe một quán ăn để ăn cơm, sau đó lái xe đi được khoảng 200 mét thì phát hiện bỏ quên điện thoại ở quán ăn nên đã phanh xe đột ngột, rồi lùi xe lại để lấy điện thoại. Do không nhìn thấy xe máy từ phía sau chạy tới nên Dương tông vào xe này, gây tai nạn thảm khốc.

Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên đã thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng.