Đang điều khiển xe máy băng qua đường sắt dân sinh thì bất ngờ bị tàu hỏa đâm, một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương rất nặng.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 27/6, hai người phụ nữ (chưa rõ danh tính, ngụ xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đang điều khiển xe máy cố băng qua đường sắt dân sinh, đoạn qua xóm 16, xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu) thì bất ngờ bị tàu hỏa mang số hiệu SE36 lưu thông hướng Bắc- Nam tông phải.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Hoàng Cát

Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy bị hất văng ra xa. Một người tử vong tại chỗ, người còn lại đang trong tinh trạng nguy kịch.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, đoàn tàu đã dừng khẩn cấp, phối hợp với người dân địa phương đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Công an huyện Diễn Châu cũng có mặt kịp thời tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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