Cận Tết, người phụ nữ Cà Mau bị trai trẻ 18 tuổi đâm chết trước mặt chồng

Tin nóng 29/01/2019 09:32

Đang ngủ, chị T. nghe tiếng gọi cửa thì ra xem. Vừa mở cửa, chị bị trai trẻ dùng dao đâm trọng thương và tử vong sau đó.

Trao đổi với báo chí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết cơ quan này đã bắt giữ đối tượng Trịnh Thanh Bình (18 tuổi, ngụ xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó vào khoảng 3 giờ 15 phút sáng 28/1, đối tượng Bình đến nhà vợ chồng anh Ngô Khánh Thương (sinh năm 1994, ngụ thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) gọi cửa.

Cận Tết, người phụ nữ Cà Mau bị trai trẻ 18 tuổi đâm chết trước mặt chồng - Ảnh 1
Đối tượng Bình tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Lúc này, chị T.K.T (sinh năm 1999) dậy mở cửa thì bị Bình dùng dao đâm vào người. Anh Thương thấy vậy nên chạy ra ngăn cản cũng bị đâm bị thương ở tay.

Mặc dù đã được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng cùng ngày chị T. đã tử vong vì mất máu quá nhiều.

Sau khi gây án, đối tượng Bình đã bỏ trốn và tự tử nhưng không thành. Được biết Bình có tình cảm với chị T. Theo thông tin từ Công lý, nguyên nhân ban đầu được nhận định là do mâu thuẫn tình cảm.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Thời gian gần đây có khá nhiều vụ việc thương tâm do ghen tuông khiến dư luận bàng hoàng.

Người đàn ông dùng kéo phá nát vùng kín của người tình

Vào ngày 23/1, mẹ chị A. (39 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) nghe tiếng con gái khóc thì chạy ra kiểm tra. Thấy con gái bị thương, người bê bết máu nên bà hô hoán nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Nhận được thông tin từ người dân, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Kết quả điều tra cho thấy trên người nạn nhân có gần 20 vết thương, trong đó có nhiều vết nằm ở vùng kín.

Cận Tết, người phụ nữ Cà Mau bị trai trẻ 18 tuổi đâm chết trước mặt chồng - Ảnh 2
Vì ghen tuông, người đàn ông dùng dao phá nát vùng kín bạn gái - Ảnh: Internet

Đối tượng gây án là Võ Hữu Bá (42 tuổi, ngụ Đồng Nai, trú huyện Hóc Môn). Được biết chị A. và Bá có quan hệ tình cảm với nhau.

Đến ngày 24/1, đối tượng Bá đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại đây, Bá khai vì ghen tuông nên đã dùng kéo đâm nạn nhân nguy kịch.

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