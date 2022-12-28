Bất ngờ lời khai của 3 nạn nhân bỏng nặng trong vụ nổ lớn cửa hàng xe máy ở Hà Nội

Tin nóng 28/12/2022 18:58

Công an TP. Hà Nội thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ cháy, nổ tại tiệm sửa chữa xe máy trên đường Hoàng Công Chất.

Liên quan vụ nổ lớn rồi cháy cửa hàng xe máy ở Bắc Từ Liêm (TP. Hà Nội) vào tối ngày 27/12, theo thông tin từ báo Tiền Phong, Công an TP. Hà Nội thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ cháy, nổ tại tiệm sửa chữa xe máy trên đường Hoàng Công Chất có thể bình gas mini phát nổ trong lúc các nạn nhân ăn lẩu, sau đó gây cháy, nổ pháo cất giấu trong nhà.

Cụ thể, qua lời khai của nạn nhân trong vụ cháy là N. V. L. (quê Ninh Bình) - nhân viên sửa xe sửa xe cho biết, cuối tháng 11/2022, T. V. T. và N. N. T. rủ nhau lên mạng mua thuốc nổ về tự cuốn pháo để chơi trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

Tuy nhiên, trong khi nhân viên tiệm sửa xe sử dụng bếp gas mini để ăn lẩu thì bình gas phát nổ gây cháy nhà, sau đó gây cháy, nổ số pháo đã cuốn.

Bất ngờ lời khai của 3 nạn nhân bỏng nặng trong vụ nổ lớn cửa hàng xe máy ở Hà Nội - Ảnh 1
Hiện trường tan hoang sau vụ nổ tại cửa hàng xe máy - Ảnh: Zingnews

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, tối 27/12, một vụ cháy nổ lớn đã xảy ra ở cửa hàng sửa chữa xe máy ở đường Hoàng Công Chất (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm). Sự việc ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận khi có nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ hiện trường.

Thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, vào khoảng 18 giờ 55 phút ngày 27/12, cảnh sát nhận được tin báo xảy ra cháy, nổ tại cửa hàng sửa chữa xe máy của ông Thân Văn Mùi ở 176 đường Hoàng Công Chất.

Bất ngờ lời khai của 3 nạn nhân bỏng nặng trong vụ nổ lớn cửa hàng xe máy ở Hà Nội - Ảnh 2
Vật hình tròn màu đỏ nghi là xác pháo tìm thấy trong hiện trường vụ cháy - Ảnh: báo Tiền Phong

Ngay sau đó, cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ để dập lửa. Đến 19 giờ 35 phút đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 20 giờ 30 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo cơ quan công an, vụ cháy, nổ khiến 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng quốc gia gồm: Thân Văn T. (SN 1986), Nguyễn Ngọc T. (SN 2000) và Thân Văn L. (SN 2000), cả 3 đều ở Bắc Giang.

Vụ việc khiến 54m2 nhà xưởng và một số xe máy, vật tư thiết bị đồ dùng sửa chữa bị hư hỏng. Sức khoẻ của 3 nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ lớn tại cửa hàng xe máy khiến 3 người bỏng nặng: Phát hiện có xác pháo

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ lớn tại cửa hàng xe máy khiến 3 người bỏng nặng: Phát hiện có xác pháo

Những nhân chứng ở hiện trường cho biết, họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, sau đó là ngọn lửa kèm khói bùng lên tại cửa hàng sửa chữa xe máy.

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