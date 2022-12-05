Phát hiện thi thể chưa rõ danh tính nổi trên mặt sông, trên cổ có đeo cục đá rất to

Tin nóng 05/12/2022 12:58

Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đang điều tra làm rõ vụ một thi thể trôi trên mặt sông đoạn qua kênh Thủ Thừa, trên cổ có treo cục đá khá to.

Theo thông tin từ báo Giao thông, công an huyện Thủ Thừa (Long An) đang phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, thông báo truy tìm tung tích nạn nhân chết trôi sông.

Nạn nhân có gương mặt biến dạng, khi vớt thi thể người dân còn phát hiện trên cổ có sợi dây buộc vào cục đá khá to. Nguyên nhân cái chết hiện đang được cơ quan chức năng xác minh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng 4/12, người dân ấp Vàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước trôi dạt vào cạnh chân cầu Vàm Thủ.

Phát hiện thi thể chưa rõ danh tính nổi trên mặt sông, trên cổ có đeo cục đá rất to - Ảnh 1
Phát hiện thi thể trên sông, trên cổ có đeo cục đá to - Ảnh: báo Long An

 

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, nhận tin báo, Công an xã Bình An cùng dân địa phương lập tức vớt nạn nhân, khi đưa lên bờ mọi người nhìn thấy trên cổ còn bị buộc thêm một cục đá khá to.

Theo nhân dạng, đây là thanh niên chừng 25 đến 35 tuổi, trên tay có hình xăm, mặc áo hiệu Happy Clean, quần jean màu đen... không giấy tờ tùy thân.

Khả năng nạn nhân tử vong nhiều ngày mới nổi lên mặt nước nên gương mặt biến dạng, một số hình xăm không còn thấy rõ.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra truy xét để làm rõ tung tích nạn nhân.

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