Hiện trường tan hoang sau vụ nổ lớn tại cửa hàng xe máy khiến 3 người bỏng nặng: Phát hiện có xác pháo

Tin nóng 28/12/2022 08:53

Những nhân chứng ở hiện trường cho biết, họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, sau đó là ngọn lửa kèm khói bùng lên tại cửa hàng sửa chữa xe máy.

Theo thông tin từ Zingnews, khoảng 19h ngày 27/12, một cửa hàng chuyên sửa chữa xe máy cạnh số nhà 178 đường Hoàng Công Chất (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra vụ cháy, nổ lớn. Một tiếng sau vụ hỏa hoạn, lực lượng chức năng xác định có 3 người bị bỏng, đang được cấp cứu tại cơ sở y tế trên địa bàn.

Những nhân chứng ở hiện trường cho biết, họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, sau đó là ngọn lửa kèm khói bùng lên tại cửa hàng sửa chữa xe máy. Người dân ngay lập tức gọi điện báo cơ quan chức năng. Cửa hàng sửa chữa xe máy số 176 Hoàng Công Chất tan nát sau vụ nổ, nhiều biển quảng cáo vỡ vụn, văng ra mặt đường. Một số ngôi nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng.

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ lớn tại cửa hàng xe máy khiến 3 người bỏng nặng: Phát hiện có xác pháo - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đã tiến hành phá dỡ các bức tường để tiếp cận ngọn lửa để chữa cháy - Ảnh: Zingnews

Trước đó, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của Công an quận Bắc Từ Liêm đã tới hiện trường. Lực lượng chức năng đã tiến hành phá dỡ các bức tường để tiếp cận ngọn lửa để chữa cháy. Đến khoảng 20h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Khung cảnh hoang tàn của cửa hàng sửa chữa xe máy. Nơi đây có diện tích mặt hàng chục mét vuông, mọi thứ trong cơ sở bị sức ép của vụ nổ thổi tung. Bên trong là các tấm tôn, vật dụng khác vương vãi, nằm ngổn ngang khắp nơi. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ lớn tại cửa hàng xe máy khiến 3 người bỏng nặng: Phát hiện có xác pháo - Ảnh 2
Khung cảnh hoang tàn của cửa hàng sửa chữa xe máy - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ báo Công Thương, liên quan vụ cháy nổ lớn tại cửa hàng sửa xe máy ở Hà Nội vào tối ngày 27/12, bước đầu lực lượng chức năng ghi nhận có xác pháo tại hiện trường.

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ lớn tại cửa hàng xe máy khiến 3 người bỏng nặng: Phát hiện có xác pháo - Ảnh 3
Xác pháo tại hiện trường vụ nổ - Ảnh: báo Công thương

Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hà Nội) cho biết, bước đầu lực lượng chức năng ghi nhận có xác pháo tại hiện trường vụ nổ. Nguyên nhân vụ nổ đang được Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ.

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