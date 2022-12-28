Theo thông tin từ Zingnews, khoảng 19h ngày 27/12, một cửa hàng chuyên sửa chữa xe máy cạnh số nhà 178 đường Hoàng Công Chất (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra vụ cháy, nổ lớn. Một tiếng sau vụ hỏa hoạn, lực lượng chức năng xác định có 3 người bị bỏng, đang được cấp cứu tại cơ sở y tế trên địa bàn.

Những nhân chứng ở hiện trường cho biết, họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, sau đó là ngọn lửa kèm khói bùng lên tại cửa hàng sửa chữa xe máy. Người dân ngay lập tức gọi điện báo cơ quan chức năng. Cửa hàng sửa chữa xe máy số 176 Hoàng Công Chất tan nát sau vụ nổ, nhiều biển quảng cáo vỡ vụn, văng ra mặt đường. Một số ngôi nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng.