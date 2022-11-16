Một người dân ở Quảng Trị trong khi đi biển phát hiện 1 thi thể trôi dạt vào bờ nên đã trình báo cho lực lượng chức năng.

Theo thông tin từ Giadinh.net, sáng 16/11, Đồn Biên phòng Hải An (BĐBP tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang bảo vệ hiện trường để phối hợp khám nghiệm hiện trường, làm rõ danh tính 1 thi thể trôi dạt vào bờ.

Người dân phát hiện 1 thi thể ở bãi biển - Ảnh: Giadinh.net

Cụ thể, theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, vào lúc 6h00 cùng ngày, tại bãi biển đội 1, thôn Trung An (Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị), trong lúc đi biển, anh Phan B.L. (41 tuổi, người địa phương) đã phát hiện 1 thi thể trôi dạt vào bờ.

Thi thể này đã mất đầu, mất 2 bàn chân và bàn tay.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Hải An đã phối hợp với Công an xã Hải An bảo vệ hiện trường, chờ lực lượng chức năng đến khám nghiệm, điều tra, làm rõ.

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